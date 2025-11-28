مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان رضوی خبر داد:
آلودگی مداوم در مشهد 21 روزه شد / تشدید آلودگیهای فسیلی
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان خراسان رضوی گفت: شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد همچنان در وضعیت «ناسالم» برای تمامی افراد قرار دارد و امروز 7 آذرماه 1404 برای بیستویکمین روز پیاپی نفس شهروندان این شهر زیر لایهای سنگین از آلودگیهای فسیلی تنگ است.
به گزارش ایلنا، سعید محمودی افزود: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در 24 ساعت گذشته با عدد 160 نشانگر هوای «ناسالم» برای تمامی افراد است و این شاخص در یکی، 2 ساعت گذشته نیز با عدد 158 گویای ناسالم بودن و آلودگی هوا برای تمام افراد است.
وی به وضعیت ناسالم هوا در اکثر مناطق شهری مشهد اشاره کرده و ادامه داد: کیفیت هوای 22 منطقه دارای ایستگاه سنجش آلودگی مشهد در شرایط ناسالم برای تمامی افراد است. شاخص کیفیت تنها در منطقه چمن در شرایط «ناسالم» برای افراد حساس است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان خراسان رضوی اظهار داشت: در شرایط کنونی افراد حساس مانند بیماران قلبی - تنفسی، کودکان و زنان باردار باید از ترددهای غیرضروری در سطح شهر خودداری کرده و در صورت اضطرار برای خروج از منزل حتماً توصیههای خودمراقبتی را در مناطق آلوده رعایت کنند.
محمودی بر ضرورت کاهش رفتوآمدهای غیرضروری از سوی شهروندان در سطح شهر تأکید داشته و در این خصوص تصریح کرد: شهروندان مشهدی نیز با کاهش رفتوآمدهای غیرضروری نقش مؤثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند.