سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری قزوین:
ادارات و مدارس استان قزوین فردا دایر است
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری قزوین از دایر بودن ادارت و مدارس این استان در روز شنبه ۸ آذرماه خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، تمامی ادارات و مدارس استان فردا /شنبه ۸ آذرماه/ طبق روال معمول باز بوده و فعالیتهای آموزشی و تربیتی در تمامی مقاطع دایر خواهد بود.
قدرت اله مهدیخانی سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری قزوین اعلام کرد: باتوجه به بهبود نسبی وضعیت شاخص های هوا، با تصمیم کارگروه مدیریت بحران، تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات، مدارس، دانشگاهها، بانکها و شرکتهای بیمه در روز شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۴طبق روال عادی فعال بوده و خدمات خود را به شهروندان ارائه خواهند کرد.