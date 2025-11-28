خبرگزاری کار ایران
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری قزوین:

ادارات و مدارس استان قزوین فردا دایر است

کد خبر : 1720036
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری قزوین از دایر بودن ادارت و مدارس این استان در روز شنبه ۸ آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، تمامی ادارات و مدارس استان فردا /شنبه ۸ آذرماه/ طبق روال معمول باز بوده و فعالیت‌های آموزشی و تربیتی در تمامی مقاطع دایر خواهد بود.

قدرت اله مهدیخانی سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری قزوین اعلام کرد: باتوجه به بهبود نسبی وضعیت شاخص های هوا، با تصمیم کارگروه مدیریت بحران، تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در روز شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۴طبق روال عادی فعال بوده و خدمات خود را به شهروندان ارائه خواهند کرد.

 

 

