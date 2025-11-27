به گزارش ایلنا، محمد عنایتی عصر پنجشنبه افزود: با تلاش نیروهای هلال‌احمر و ۲ تیم آتش‌نشانی، پیکر این کارگر از زیر آوار رهاسازی شد.

وی در خصوص وقوع حادثه تصریح کرد: این حادثه ساعت بعد از ظهر امروز در حین عملیات گودبرداری یک ساختمان در خیابان منتظری بیرجند رخ داد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بیرجند تاکید کرد: علت دقیق حادثه هم‌اکنون در دست بررسی است و کارشناسان فنی در حال تحقیق هستند تا مشخص کنند که چه عواملی منجر به وقوع این حادثه دلخراش شده است.

وی بیان کرد: اقدامات لازم برای ایمن‌سازی محل حادثه و بررسی بیشتر در مورد ایمنی کارگاه‌های ساختمانی در این منطقه انجام خواهد شد تا از بروز حوادث مشابه در آینده جلوگیری شود.