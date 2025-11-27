یک کارگر بر اثر ریزش ساختمان نیمهکاره در بیرجند جان باخت
رئیس سازمان آتشنشانی بیرجند از جانباختن یک کارگر ۴۰ ساله در پی ریزش یک ساختمان نیمهکاره خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد عنایتی عصر پنجشنبه افزود: با تلاش نیروهای هلالاحمر و ۲ تیم آتشنشانی، پیکر این کارگر از زیر آوار رهاسازی شد.
وی در خصوص وقوع حادثه تصریح کرد: این حادثه ساعت بعد از ظهر امروز در حین عملیات گودبرداری یک ساختمان در خیابان منتظری بیرجند رخ داد.
رئیس سازمان آتشنشانی بیرجند تاکید کرد: علت دقیق حادثه هماکنون در دست بررسی است و کارشناسان فنی در حال تحقیق هستند تا مشخص کنند که چه عواملی منجر به وقوع این حادثه دلخراش شده است.
وی بیان کرد: اقدامات لازم برای ایمنسازی محل حادثه و بررسی بیشتر در مورد ایمنی کارگاههای ساختمانی در این منطقه انجام خواهد شد تا از بروز حوادث مشابه در آینده جلوگیری شود.