رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز خبرداد؛

مهار حریق در مجتمع تجاری سلطانیه شیراز/ تخلیه اضطراری شهروندان و جلوگیری از گسترش آتش

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، از مهار کامل آتش‌سوزی در مجتمع تجاری سلطانیه واقع در بلوار قدوسی شرقی خبر داد.

 به گزارش ایلنا، هادی عیدی‌پور با اعلام این خبر گفت: ساعت ۱۲:۲۱ امروز پنج‌شنبه ۶ آذرماه، وقوع حریق در این مجتمع تجاری به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله ستاد فرماندهی آتش‌نشانی، تیم‌های عملیاتی از ۴ ایستگاه را به همراه خودروهای اطفایی و نجات، نردبان هیدرولیکی و خودرو دستگاه‌های تنفسی به محل حادثه اعزام کرد.

عیدی‌پور در خصوص کانون حریق اظهار داشت: آتش‌سوزی از بخش گلخانه در قسمت مشاعات مجتمع آغاز شده بود، اما با حضور به‌موقع و سرعت عمل آتش‌نشانان، حریق در همان نقطه کنترل و از سرایت آن به سایر واحدهای تجاری و نقاط دیگر ساختمان جلوگیری شد.

این حادثه تلفات جانی نداشت و علت وقوع آن توسط کارشناسان در دست بررسی است.

 

