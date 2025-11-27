رئیس سازمان آتشنشانی شیراز خبرداد؛
مهار حریق در مجتمع تجاری سلطانیه شیراز/ تخلیه اضطراری شهروندان و جلوگیری از گسترش آتش
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، از مهار کامل آتشسوزی در مجتمع تجاری سلطانیه واقع در بلوار قدوسی شرقی خبر داد.
به گزارش ایلنا، هادی عیدیپور با اعلام این خبر گفت: ساعت ۱۲:۲۱ امروز پنجشنبه ۶ آذرماه، وقوع حریق در این مجتمع تجاری به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله ستاد فرماندهی آتشنشانی، تیمهای عملیاتی از ۴ ایستگاه را به همراه خودروهای اطفایی و نجات، نردبان هیدرولیکی و خودرو دستگاههای تنفسی به محل حادثه اعزام کرد.
عیدیپور در خصوص کانون حریق اظهار داشت: آتشسوزی از بخش گلخانه در قسمت مشاعات مجتمع آغاز شده بود، اما با حضور بهموقع و سرعت عمل آتشنشانان، حریق در همان نقطه کنترل و از سرایت آن به سایر واحدهای تجاری و نقاط دیگر ساختمان جلوگیری شد.
این حادثه تلفات جانی نداشت و علت وقوع آن توسط کارشناسان در دست بررسی است.