خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فردا انجام می‌شود؛

پرسپولیس به مصاف تیم فوتبال شمس آذر قزوین می‌رود

پرسپولیس به مصاف تیم فوتبال شمس آذر قزوین می‌رود
کد خبر : 1719834
لینک کوتاه کپی شد.

در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال تیم شمس آذر میزبان سرخ پوشان پایتخت است.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، تیم شمس آذر در هفته یازدهم لیگ برتر میزبان پرسپولیس تهران است.

این بازی از ساعت ۱۶:۳۰ فردا جمعه در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار می‌شود.

تیم شمس آذر با کسب ۹ امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارد.

همچنین با قرعه‌کشی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال، در این بازی ها نیز تیم شمس‌آذر در این مرحله به مصاف برنده دیدار تراکتور و پرسپولیس می‌رود.

بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی ۲۹ و ۳۰ آذر برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات