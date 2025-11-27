فردا انجام میشود؛
پرسپولیس به مصاف تیم فوتبال شمس آذر قزوین میرود
در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال تیم شمس آذر میزبان سرخ پوشان پایتخت است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، تیم شمس آذر در هفته یازدهم لیگ برتر میزبان پرسپولیس تهران است.
این بازی از ساعت ۱۶:۳۰ فردا جمعه در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار میشود.
تیم شمس آذر با کسب ۹ امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارد.
همچنین با قرعهکشی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال، در این بازی ها نیز تیم شمسآذر در این مرحله به مصاف برنده دیدار تراکتور و پرسپولیس میرود.
بازیهای مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی ۲۹ و ۳۰ آذر برگزار میشود.