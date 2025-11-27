خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارشناس هواشناسی:

آلودگی هوای قزوین تا اوایل هفته آینده ادامه دارد

آلودگی هوای قزوین تا اوایل هفته آینده ادامه دارد
کد خبر : 1719797
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین از ادامه افزایش غلظت آلاینده‌های جوی تا اوایل هفته آینده در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مهدی  آخوندی با اعلام این خبر گفت: با توجه به گذر موجی که بامداد امروز در برخی از نواحی استان، به ویژه ارتفاعات و شهرهای آوج و کوهین صورت گرفته شاهد بارش‌های پراکنده‌ای در سطح این مناطق بودیم

کارشناس هواشناسی استان قزوین افزود: با توجه به خروجی مدل‌های هواشناسی، از بعدازظهر امروز /پنجشنبه/ تا اوایل هفته آینده وضعیت جوی به نسبت پایدار بوده و با توجه به پایداری و سکون جو، در مناطق صنعتی و پرتردد استان، افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

آخوندی اضافه کرد: برهمین اساس و در این مدت به افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، خردسالان و افراد سالخورده توصیه می‌شود که از هرگونه تردد غیرضروری در محیط باز خودداری کنند.

به گفته وی، به لحاظ دمایی نیز طی این مدت تغییرات قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود و همچنان سرمای شبانه در سطح منطقه استقرار خواهد داشت.

این کارشناس هواشناسی یادآور شد: در شبانه روز گذشته شهرهای آوج با صفر و بویین زهرا با ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب خنک ترین و گرمترین مناطق استان بودند و دمای هوای قزوین نیز طی این مدت ۲ تا ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر در نوسان بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات