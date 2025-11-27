کارشناس هواشناسی:
آلودگی هوای قزوین تا اوایل هفته آینده ادامه دارد
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین از ادامه افزایش غلظت آلایندههای جوی تا اوایل هفته آینده در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مهدی آخوندی با اعلام این خبر گفت: با توجه به گذر موجی که بامداد امروز در برخی از نواحی استان، به ویژه ارتفاعات و شهرهای آوج و کوهین صورت گرفته شاهد بارشهای پراکندهای در سطح این مناطق بودیم
کارشناس هواشناسی استان قزوین افزود: با توجه به خروجی مدلهای هواشناسی، از بعدازظهر امروز /پنجشنبه/ تا اوایل هفته آینده وضعیت جوی به نسبت پایدار بوده و با توجه به پایداری و سکون جو، در مناطق صنعتی و پرتردد استان، افزایش نسبی غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
آخوندی اضافه کرد: برهمین اساس و در این مدت به افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی، خردسالان و افراد سالخورده توصیه میشود که از هرگونه تردد غیرضروری در محیط باز خودداری کنند.
به گفته وی، به لحاظ دمایی نیز طی این مدت تغییرات قابل توجهی پیشبینی نمیشود و همچنان سرمای شبانه در سطح منطقه استقرار خواهد داشت.
این کارشناس هواشناسی یادآور شد: در شبانه روز گذشته شهرهای آوج با صفر و بویین زهرا با ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب خنک ترین و گرمترین مناطق استان بودند و دمای هوای قزوین نیز طی این مدت ۲ تا ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر در نوسان بود.