آلودگی هوای قزوین تا اوایل هفته آینده ادامه دارد

کارشناس هواشناسی استان قزوین افزود: با توجه به خروجی مدل‌های هواشناسی، از بعدازظهر امروز /پنجشنبه/ تا اوایل هفته آینده وضعیت جوی به نسبت پایدار بوده و با توجه به پایداری و سکون جو، در مناطق صنعتی و پرتردد استان، افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

آخوندی اضافه کرد: برهمین اساس و در این مدت به افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، خردسالان و افراد سالخورده توصیه می‌شود که از هرگونه تردد غیرضروری در محیط باز خودداری کنند.

به گفته وی، به لحاظ دمایی نیز طی این مدت تغییرات قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود و همچنان سرمای شبانه در سطح منطقه استقرار خواهد داشت.

این کارشناس هواشناسی یادآور شد: در شبانه روز گذشته شهرهای آوج با صفر و بویین زهرا با ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب خنک ترین و گرمترین مناطق استان بودند و دمای هوای قزوین نیز طی این مدت ۲ تا ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر در نوسان بود.