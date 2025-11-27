خبرگزاری کار ایران
شتاب‌گیری رسیدگی قضایی به جرائم محیط زیستی در شیراز

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز از فعال‌سازی سازوکار جدیدی در دستگاه قضایی استان برای رسیدگی تخصصی و سریع‌تر به جرائم محیط زیستی خبر داد.

به گزارش ایلنا، اقدامی که به گفته کامران اسلاملو  ، نقطه عطفی در مدیریت پرونده‌های مرتبط با سلامت عمومی و حفاظت از محیط زیست در کلان‌شهر شیراز به شمار می‌رود.

اسلاملو با اشاره به اینکه این رویکرد نتیجه  پیگیری و تعامل سازنده با مقامات ارشد قضایی استان است، اظهار داشت: با تشکیل شعبات ویژه جهت رسیدگی به تخلفات محیط زیستی از جمله جرائم تهدیدکننده بهداشت عمومی و تخلفات قانون حفاظت از خاک، با اولویت و دقت بالاتری دنبال می‌شود و امکان واکنش سریع‌تر به موارد مخاطره‌آمیز فراهم خواهد شد.

وی افزود: این تحول ساختاری، علاوه بر افزایش سرعت دادرسی، نقش مهمی در بازدارندگی و کاهش میزان تخلفات خواهد داشت. ایجاد تمرکز قضایی در این حوزه، یک پشتوانه مؤثر برای حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و حقوق عامه شهروندان است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز همچنین با قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی گفت: این اقدام آغازگر دوره‌ای تازه برای تقویت حاکمیت قانون در حوزه محیط زیست و بسترساز آینده‌ای پاک‌تر و پایدارتر برای شیراز و استان فارس است.

