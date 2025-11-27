خبرگزاری کار ایران
انهدام کارگاه تولید آبلیموی غیر‌مجاز و غیر بهداشتی در شیراز

رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی استان از انهدام کارگاه تولید آبلیموی غیر‌مجاز و کشف ٢٠هزار لیتر آبلیموی غیر بهداشتی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حسن گودرزی گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح صنوف و اماکن عمومی، پس از اقدامات پلیسی یک کارگاه تولید آبلیموی غیر‌مجاز شناسایی و در این راستا مقدار ٢٠هزار لیتر آبلیموی غیر بهداشتی کشف شد.

وی افزود: در‌این‌خصوص متصدی کارگاه دستگیر، محل مذکور پلمب و پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرکز بهداشت شد.

گودرزی با اشاره به اینکه در ادامه بازدید‌ها یک انبار دپو ملزومات و لوازم یدکی خودرو در یکی از محلات شیراز شناسایی شد، گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی طی هماهنگی با سازمان تعزیرات حکومتی به همراه عوامل سازمان استاندارد پس از بازرسی از انبار مذکور، تعداد ٣ هزار و ۵٨٣ قلم انواع محصولات و ملزومات خودرو‌های داخلی و خارجی غیر‌مجاز با‌ارزش تقریبی ۵ میلیارد ریال کشف و در این راستا یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل پلیس امنیت اقتصادی استان شد.

