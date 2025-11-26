خبرگزاری کار ایران
استاندارکرمانشاه:

سند توسعه نفت و گاز کرمانشاه باید اجرایی شود

سند توسعه نفت و گاز کرمانشاه باید اجرایی شود
استاندار کرمانشاه خواستار کمک به اجرای سند توسعه نفت و گاز استان کرمانشاه و ۱۴ پروژه‌ مرتبط با آن شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه،  ،منوچهر حبیبی، روز چهارشنبه پنجم آذر، در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت صمت که در حاشیه بازدید از پتروشیمی کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان، اظهار کرد: کرمانشاه با وسعت ۲۵ هزار کیلومتر مربع و جمعیت دو میلیون نفری، حدود ۵۰ درصد اشتغال خود را در بخش خدمات و ۲۵ درصد را در حوزه کشاورزی دارد و این آمار نشان می‌دهد که استان نیازمند تقویت سهم صنعت در اقتصاد و اشتغال خود است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به سند توسعه نفت، گاز و پتروشیمی استان که به تأیید وزارت نفت رسیده، افزود: در این سند ۱۴ پروژه تحقیقاتی و عملیاتی تعریف شده که بخش قابل توجهی از آنها هنوز اجرایی نشده و اجرای کامل این سند می‌تواند تا ۲۰ درصد به رشد تولید ناخالص داخلی استان کمک کند.

حبیبی خواستار تسریع در اجرای سند توسعه نفت و گاز استان کرمانشاه با حمایت‌های مجلس شد.

وی در مورد وضعیت پتروشیمی‌های استان نیز، گفت: در حال حاضر سه پتروشیمی فعال شامل پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی بیستون و پتروشیمی پلیمر در استان فعالیت دارند و سه پروژه دیگر نیز شامل طرح توسعه پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی سنقر و پتروشیمی اسلام‌آباد غرب در حال اجراست.

استاندار کرمانشاه پیشرفت فیزیکی طرح توسعه پتروشیمی کرمانشاه را ۸۵ درصد و دو پتروشیمی دیگر را نیز حدود ۶۰ درصد اعلام کرد و افزود: با بهره‌برداری از این واحدها، کرمانشاه به قطب سوم پتروشیمی کشور تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به دو درخواست مهم استان از کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عنوان کرد: اولویت‌دهی به سند توسعه نفت و گاز در کرمانشاه یکی از مهمترین این مطالبات است.

مدیر ارشد استان کرمانشاه همچنین خواستار تأمین مالی ارزی، ریالی و تسهیلاتی پتروشیمی‌های در دست اجرا در استان شد.

استاندار کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با حمایت‌های کمیسیون صنایع و معادن، روند توسعه صنعتی استان شتاب بیشتری بگیرد و دستاوردهای اقتصادی قابل توجهی برای کرمانشاه و کشور رقم بخورد.

 

علت انحراف ستون فقرات