ادامه اجرای طرح زوج و فرد خودروها در اصفهان از درب منزل
رئیس پلیس راهور استان اصفهان با تأکید بر تداوم اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در کلانشهر اصفهان گفت: خودروهای متخلف که بدون مجوز وارد محدوده طرح شوند، ۲۰۰ هزار تومان جریمه میشوند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ علی اصغر زارع از ادامه اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در این کلانشهر خبر داد.
وی با بیان اینکه این طرح تا اطلاع ثانوی برقرار است، اظهار داشت: طرح زوج و فرد از درب منزل از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ شب اجرا میشود و فقط روزهای جمعه و تعطیلات رسمی از آن مستثنی هستند.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان افزود: تمام خودروهایی که بهصورت غیرمجاز وارد محدوده طرح زوج و فرد شوند، با جریمه ۲۰۰ هزار تومانی اعمال قانون خواهند شد.
زارع با اشاره به ضرورت همراهی شهروندان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این طرح مدیریت ترافیک و کاهش آلودگی هواست و رعایت آن از سوی شهروندان نقش مهمی در روانسازی تردد در سطح شهر دارد.