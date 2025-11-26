خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادامه اجرای طرح زوج و فرد خودروها در اصفهان از درب منزل

ادامه اجرای طرح زوج و فرد خودروها در اصفهان از درب منزل
کد خبر : 1719442
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با تأکید بر تداوم اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در کلان‌شهر اصفهان گفت: خودروهای متخلف که بدون مجوز وارد محدوده طرح شوند، ۲۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ علی اصغر زارع از ادامه اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در این کلان‌شهر خبر داد.

وی با بیان اینکه این طرح تا اطلاع ثانوی برقرار است، اظهار داشت: طرح زوج و فرد از درب منزل از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ شب اجرا می‌شود و فقط روزهای جمعه و تعطیلات رسمی از آن مستثنی هستند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان افزود: تمام خودروهایی که به‌صورت غیرمجاز وارد محدوده طرح زوج و فرد شوند، با جریمه ۲۰۰ هزار تومانی اعمال قانون خواهند شد.

زارع با اشاره به ضرورت همراهی شهروندان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این طرح مدیریت ترافیک و کاهش آلودگی هواست و رعایت آن از سوی شهروندان نقش مهمی در روان‌سازی تردد در سطح شهر دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات