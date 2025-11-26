قتل پدر توسط پسر در شیراز/ قاتل ٢٦‌ ساله دستگیر شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در دوم آذرماه و در پی تماس از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در محله پانصد دستگاه شیراز، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که پسری به دلیل اختلافات خانوادگی با پدر خود وارد بحث و مشاجره می‌شود و سپس با سلاح سرد پدر ٦٦‌ساله خود را به قتل می‌رساند و سریعا متواری می‌شود.

زراعتیان خاطر‌نشان کرد: ماموران انتظامی موفق شدند بلافاصله پس از وقوع قتل قاتل را در نزدیکی محل درگیری حین فرار شناسایی و وی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه قاتل ٢٦‌ساله برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، به شهروندان توصیه کرد در اختلافات فی مابین به مراجع قانونی مراجعه و با سعه‌صدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز اینگونه حوادث ناگوار که مضرات جبران‌ناپذیر برای خانواده‌ها به‌دنبال دارد، جلوگیری کنند.

