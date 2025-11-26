خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قتل پدر توسط پسر در شیراز/ قاتل ٢٦‌ ساله دستگیر شد

قتل پدر توسط پسر در شیراز/ قاتل ٢٦‌ ساله دستگیر شد
کد خبر : 1719370
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری قاتل ٢٦‌ ساله با سرعت عمل ماموران کلانتری ٢٦ رحمت و یگان امداد خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در دوم آذرماه و در پی تماس از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در محله پانصد دستگاه شیراز، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که پسری به دلیل اختلافات خانوادگی با پدر خود وارد بحث و مشاجره می‌شود و سپس با سلاح سرد پدر ٦٦‌ساله خود را به قتل می‌رساند و سریعا متواری می‌شود.

زراعتیان خاطر‌نشان کرد: ماموران انتظامی موفق شدند بلافاصله پس از وقوع قتل قاتل را در نزدیکی محل درگیری حین فرار شناسایی و وی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه قاتل ٢٦‌ساله برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، به شهروندان توصیه کرد در اختلافات فی مابین به مراجع قانونی مراجعه و با سعه‌صدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز اینگونه حوادث ناگوار که مضرات جبران‌ناپذیر برای خانواده‌ها به‌دنبال دارد، جلوگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات