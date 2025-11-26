پیکر شهید گمنام در قزوین تشییع شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مراسم تشییع شهید گمنام با حضور سردار رستمعلی رفیعی آتانی فرمانده سپاه قزوین، سردار آبنوش نماینده قزوین در مجلس، فرامرز حریری‌مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و سرهنگ محمد امیری مقدم مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان از میدان میرعماد تا محوطه باغستان جهاد کشاورزی برگزار شد.

در این محل پس از تلاوت قرآن و اجرای برنامه تواشیح پیکر شهید گمنام در محوطه باغستان جهاد کشاورزی به خاک سپرده شد.

گفتنی است این شهید 24 ساله در کربلای 4 منطفه ام الرصاص به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.

