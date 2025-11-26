خبرگزاری کار ایران
بزرگترین رویداد سینمایی ایران، از امروز چهارشنبه ۵ آذر با برگزاری مراسم افتتاحیه رسماً در شیراز آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، حدود یک ماه پیش استانداری فارس با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفاهم نامه‌ای امضا کرد تا دبیرخانه این جشنواره بین‌المللی رسماً به شیراز منتقل شود و حالا با اجرایی شدنِ این تفاهم نامه که به امضای حسینعلی امیری استاندار فارس و سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید، افتتاحیه این رویداد مهم سینمایی در این شهر برگزار می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در آخرین جلسه هماهنگی کمیته های جشنواره جهانی فیلم فجر که با حضور روح‌الله حسینی دبیر جشنواره برگزار شد، با تأکید بر لزوم تبیین جنبه‌های مختلف جشنواره و میزبانی شیراز از این رویداد سینمایی گفت: همه دستگاه‌ها، از نهادهای فرهنگی استان و شهرداری شیراز گرفته تا بخش‌های امنیتی، خدماتی و گردشگری، در هماهنگی کامل برای برگزاری باشکوه این جشنواره هستند.

جشنواره جهانی فیلم فجر از امروز رسما آغاز به کار می کند+جدول نمایش فیلم‌های جشنواره

جشنواره جهانی فیلم فجر از امروز رسما آغاز به کار می کند+جدول نمایش فیلم‌های جشنواره

حجت‌الله رضایی افزود: میزبانی از هنرمندان برجسته ملی و کشورهای مختلف جهان نشان‌دهنده جایگاه ممتاز استان فارس و شهر شیراز در عرصه فرهنگ و هنر است.

وی ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری از تجربیات موفق میزبانی شیراز از رویدادهای ملی و بین‌المللی، جشنواره جهانی فیلم فجر نیز در سطحی شایسته و مطابق استانداردهای جهانی برگزار شود.

به گزارش کمیته رسانه و تبلیغات چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر، نسخه مرمت شده فیلم سینمایی «زیر درختان زیتون» اثر ماندگار عباس کیارستمی کارگردان مطرح سینمای ایران به عنوان فیلم افتتاحیه چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر در مجموعه هنرشهر آفتاب شیراز به نمایش گذاشته می‌شود.

فروش بلیت ‌فیلم‌های چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر از صبح روز سه‌شنبه ۴ آذرماه آغاز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت سالن‌ها ادامه پیدا می‌کند.

فروش بلیت در این دوره از جشنواره به صورت برخط و از طریق سامانه‌های آی‌تیکت، ایران تیک، گیشه ۷ و سینما تیکت انجام خواهد شد.

در این دوره از جشنواره پردیس سینمایی هنرشهر آفتاب شیراز به عنوان خانه جشنواره و یک سالن از پردیس سینمایی تارخ شیراز میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

