در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
بازنشستگان و کابوس هزینههای پزشکی؛ وقتی بیمه درمان نمیکند/ ۳۰ سال پرداخت حق بیمه بدون هیچ امنیت درمانی
عدم معالجه بهموقع باعث پیشرفت بیماریها و افزایش مرگومیر شده است
پرونده بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی، سالهاست که به یکی از پیچیدهترین و در عین حال پرچالشترین موضوعات رفاهی کشور تبدیل شده؛ مسئلهای که هر بار با تغییر شرکت طرف قرارداد، امیدی کوتاهمدت در دل بازنشستگان شکل میگیرد اما در نهایت به تداوم همان چرخه قدیمی گلایهها، نارضایتیها و هزینههای پرداختنشده منتهی میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امسال نیز در حالیکه بسیاری از مستمریبگیران با نگرانی روزهای پایانی مهلت قراردادها را دنبال میکردند، بیمه آتیهسازان حافظ بار دیگر در دقیقه ۹۰ قرارداد جدیدی با کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی به امضا رساند؛ اقدامی که هرچند از سرگیری ارائه خدمات را تضمین میکند، اما در حافظه بازنشستگان یادآور سالهایی است که همین بیمه، «اگرچه در لحظه آخر قرارداد را تمدید کرده، اما در بسیاری از دورهها از پرداخت بخش قابل توجهی از هزینههای درمانی، بهویژه تعهدات بیمارستانی، بازمانده است».
بازنشستگان که امروز بخش عمدهای از درآمدشان صرف هزینههای پزشکی، دارو، بستری، جراحی و مراقبتهای دورهای میشود، اکنون با پرسشی جدی روبهرو هستند: آیا این قرارداد تازه، تغییری در کیفیت خدمات، میزان تعهدات و سرعت پرداختها ایجاد خواهد کرد یا تکرار همان روندی است که در سالهای گذشته موجب تورم بدهیها، مراجعات مکرر و بلاتکلیفی در مراکز درمانی شده است؟
در شرایطی که هزینههای سلامت با سرعتی دوچندان نسبت به افزایش مستمریها رشد میکند، شفافسازی درخصوص پوششها، نحوه ارجاع، پرداخت خسارتها، قرارداد مراکز درمانی و تأمین بهموقع منابع مالی، بیش از هر زمان دیگری برای بازنشستگان حیاتی است.
پوشش ناقص خدمات بیمه تکمیلی و پرداخت نشدن خسارتها طی ۶ تا ۷ ماه
بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شیراز با تشریح مشکلات بهوجودآمده پس از قطع بیمه تکمیلی، این موضوع را یکی از جدیترین بحرانهای درمانی بازنشستگان دانست و گفت: بازنشستگان سالهاست نسبت به خدمات ناکافی بیمه تکمیلی معترض هستند.
زهرا درویشی در گفت و گو با ایلنا توضیح داد: این بیمه به دلیل پوشش ناقص خدمات، پرداخت نشدن خسارتها طی ۶ تا ۷ ماه، و جبران نشدن کامل هزینههای درمان، عملاً کمکی به بازنشستگان نمیکند و افراد به دلیل درآمد محدود قادر نیستند بهموقع درمان خود را انجام دهند.
به گفته وی، برخی بازنشستگان در اثر ناتوانی مالی از انجام عملهای ضروری منصرف میشوند که در مواردی به فوت آنان منجر شده است.
درویشی با اشاره به وضعیت مالی نابسامان سازمان تأمین اجتماعی و ناهماهنگی منابع و مصارف افزود: منابع سازمان بسیار کمتر از هزینههای آن است و تأمین اجتماعی توان پیشبرد بیمهای که بتواند هزینه درمان بازنشستگان را کاهش دهد ندارد.
رئیس اتحادیه بانوان خانه کارگر فارس توضیح داد: سازمان ناچار است به سمت «درمان مستقیم» حرکت کند؛ درمانی که طبق قانون وظیفه ذاتی تأمین اجتماعی است اما بهدلیل کمبود شدید زیرساختها عملاً امکانپذیر نیست.
درویشی تأکید کرد: در فارس فقط یک بیمارستان شیراز به صورت ملکی و درمانگاه نادر کاظمی فعال است. این در حالی است که توصیه کانون عالی بازنشستگان استفاده از درمان مستقیم است، اما ظرفیت محدود بیمارستانهای ملکی با حجم نیاز بازنشستگان همخوانی ندارد و موجب تشکیل صفهای طولانی و انتظار چندساله برای جراحی شده است.
وی با انتقاد از اینکه توسعه بیمارستانهای ملکی باید دو تا سه دهه پیش انجام میشد، گفت: اگر این سرمایهگذاریها در زمان مناسب صورت میگرفت، امروز بازنشستگان میتوانستند خدمات درمانی مؤثر، ارزان و در شأن خود دریافت کنند.
به گفته درویشی بازنشستگان و کارگران از طریق مالیات، بهصورت مستقیم در تأمین درآمدهای کشور نقش دارند و باید مانند سایر بازنشستگان کشوری، لشکری و نیروهای مسلح از خدمات درمانی مبتنی بر منابع عمومی بهرهمند شوند.
بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شیراز پیشنهاد کرد بخشی از یارانهها و کمکهایی که به مراکز غیرضروری پرداخت میشود به توسعه بیمارستانهای ملکی اختصاص یابد تا نیازهای درمانی بازنشستگان پاسخ داده شود.
پیشرفت بیماری و افزایش مرگومیر در صورت عدم معالجه بهموقع
وی با بیان تبعات تأخیر در درمان، هشدار داد که عدم معالجه بهموقع باعث پیشرفت بیماریها، بستریهای سنگینتر، افزایش هزینههای درمان و در برخی موارد افزایش مرگومیر میشود.
رئیس اتحادیه بانوان خانه کارگر فارس افزود: بازنشسته در این سن به آرامش و رفاه نیاز دارد اما اکنون با چهار دغدغه فشار معیشتی، هزینههای درمان، نبود بیمه مؤثر و تبعیض میان بازنشستگان تأمین اجتماعی و دیگر دستگاهها مواجه است. در حالی که سایر بازنشستگان از بهترین خدمات درمانی و مالیات عمومی بهرهمند میشوند، بازنشستگان تأمین اجتماعی مجبورند هزینه درمان و بیمارستان را از جیب خود پرداخت کنند.
وی با انتقاد شدید نسبت به عملکرد دولتها در سه دهه گذشته خاطرنشان کرد: دولت نهتنها در توسعه بیمارستانهای ملکی مشارکت نکرد، بلکه در دورههای جنگ، تحریم و کرونا بارها از منابع تأمین اجتماعی برداشت کرد و بدهیهای خود را با سود واقعی برنگرداند و همین امر سازمان را به مرز ناتوانی رسانده است.
درویشی گفت: اگر مدیریت صحیح، شفاف و دلسوزانه وجود داشت، سازمان تأمین اجتماعی پس از شرکت نفت، یکی از قدرتمندترین نهادهای مالی کشور بود و میتوانست سرمایهگذاریهای گسترده انجام دهد و امروز بهترین خدمات درمانی را در اختیار بازنشستگان قرار دهد.
بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شیراز با اشاره به اینکه اکنون بازنشستگان با وجود کسر سرانه درمان از حقوق خود و پرداخت ۳۰ سال حق بیمه، حتی امکان مراجعه به بسیاری از مراکز درمانی را ندارند، افزود: قطع همکاری بیمه تکمیلی موجب می شود بسیاری از مراکز از پذیرش بازنشستگان خودداری کنند و افراد با بیماریهای جسمی و مشکلات متعدد بدون هیچ پشتوانه درمانی رها شدهاند.
درویشی پیشنهاد داد سازمان تأمین اجتماعی با حمایت دولت با تمام بیمارستانهای دولتی و خصوصی قراردادهای مستقیم منعقد کند تا هر بازنشسته بتواند بدون دغدغه به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کند و خدمات دریافت کند.
وی تأکید کرد: تنها با ایجاد چنین شبکهای میتوان از آسیبهای جسمی، روانی و مالی این قشر جلوگیری کرد و امکان سپری کردن سالهای پایانی عمر را با آرامش و بدون استرس برای بازنشستگان فراهم ساخت.