اجرای طرح محدودیت زوج و فرد تردد خودرو از درب منزل برای نخستین بار در تبریز

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سرهنگ جهانگیر جهانگیری با اعلام اینکه این طرح بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت اضطرار آلودگی هوای استان آذربایجان شرقی از ساعت ۱۲ شب گذشته آغاز شده است، گفت: این محدودیت به صورت ۲۴ ساعته تا پایان هفته اعمال خواهد شد .

وی خاطرنشان کرد: این محدودیت شامل وسایل نقلیه عمومی، خودروهای خدماتی و امدادی نخواهد شد .

وی با اشاره به نقش خودروها در آلایندگی هوا خاطرنشان کرد: ۹۵۰ هزار خودرو پلاک تبریز وجود دارد که تردد این حجم خودور علاوه بر ترافیک موجب افزایش آلودگی هوا می شود .

رئیس پلیس راهور تبریز مبلغ جریمه عدم رعایت طرح زوج و فرد را ۲ میلیون ریال اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه امروز تا روز پنجشنبه استفاده از حمل و نقل عمومی ( اتوبوس و مترو ) در شهر تبریز رایگان است، از شهروندان خواست تا حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

انتهای پیام/