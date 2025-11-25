خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی عنوان کرد:

ضرورت تحویل آب حجمی به بخش کشاورزی / تحویل حجمی آب کشاورزی از خواسته‌های اصلی کشاورزان است

ضرورت تحویل آب حجمی به بخش کشاورزی / تحویل حجمی آب کشاورزی از خواسته‌های اصلی کشاورزان است
کد خبر : 1718969
لینک کوتاه کپی شد.

قطعی‌های برق خسارت‌های جدی به بخش کشاورزی وارد کرده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی بر ضرورت تحویل آب حجمی به بخش کشاورزی تأکید کرده و گفت: تحویل حجمی آب کشاورزی یکی از خواسته‌های اصلی کشاورزان از وزارت نیرو است تا مدیریت منابع در بازه زمانی یک سال به شکل دقیق و پایدار انجام شود. اگر آب به صورت حجمی تحویل شود، کشاورزان آمادگی دارند الگوی کشت را بر اساس شرایط منابع و برنامه‌های مدیریت آب تنظیم کنند. موضوعی که باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، علی صفری در جمع خبرنگاران، افزود: قطعی‌های برق و اختلال در سیستم‌های آبیاری خسارت‌های جدی به بخش کشاورزی وارد کرده و لازم است وزارت نیرو با هماهنگی بیشتر، زمینه کاهش این آسیب‌ها را فراهم کند. کشاورزان بارها تاکید کرده‌اند که همانگونه که غذا باید در زمان نیاز در دسترس باشد، آب نیز باید در زمان کشت و آبیاری تأمین شود و تأخیر یا محدودیت در این زمینه به معنای از بین رفتن محصول و سرمایه آنان است.

وی ادامه داد: در این راستا جلسات متعددی با کشاورزان برگزار شده و فعالان این حوزه ضمن پذیرش محدودیت‌ها، خواستار برنامه‌ریزی شفاف و مدیریت منسجم منابع آبی هستند. با اجرای برنامه‌های مدیریت حجمی آب و هماهنگی میان وزارت نیرو و بخش کشاورزی، می‌توان علاوه بر کاهش خسارت‌ها، زمینه سازگاری بیشتر کشاورزان با شرایط موجود را فراهم کرد و امنیت غذایی و تولید پایدار استان مرکزی را تضمین کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به مشکلات ناشی از قوانین و مقررات غیرهماهنگ اشاره کرده و اظهار داشت: برخی دستورالعمل‌ها مانند موضوع پمپاژ ثانویه یا اجرای ماده 11 نیازمند بازنگری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی است تا بخش کشاورزی متضرر نشود. کشاورزی در این استان در شرایط کنونی نیازمند حمایت جدی و جبران خسارت‌ها است و بدون این همراهی، تولید پایدار با چالش جدی مواجه خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات