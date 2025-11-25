به گزارش ایلنا، علی صفری در جمع خبرنگاران، افزود: قطعی‌های برق و اختلال در سیستم‌های آبیاری خسارت‌های جدی به بخش کشاورزی وارد کرده و لازم است وزارت نیرو با هماهنگی بیشتر، زمینه کاهش این آسیب‌ها را فراهم کند. کشاورزان بارها تاکید کرده‌اند که همانگونه که غذا باید در زمان نیاز در دسترس باشد، آب نیز باید در زمان کشت و آبیاری تأمین شود و تأخیر یا محدودیت در این زمینه به معنای از بین رفتن محصول و سرمایه آنان است.

وی ادامه داد: در این راستا جلسات متعددی با کشاورزان برگزار شده و فعالان این حوزه ضمن پذیرش محدودیت‌ها، خواستار برنامه‌ریزی شفاف و مدیریت منسجم منابع آبی هستند. با اجرای برنامه‌های مدیریت حجمی آب و هماهنگی میان وزارت نیرو و بخش کشاورزی، می‌توان علاوه بر کاهش خسارت‌ها، زمینه سازگاری بیشتر کشاورزان با شرایط موجود را فراهم کرد و امنیت غذایی و تولید پایدار استان مرکزی را تضمین کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به مشکلات ناشی از قوانین و مقررات غیرهماهنگ اشاره کرده و اظهار داشت: برخی دستورالعمل‌ها مانند موضوع پمپاژ ثانویه یا اجرای ماده 11 نیازمند بازنگری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی است تا بخش کشاورزی متضرر نشود. کشاورزی در این استان در شرایط کنونی نیازمند حمایت جدی و جبران خسارت‌ها است و بدون این همراهی، تولید پایدار با چالش جدی مواجه خواهد شد.

