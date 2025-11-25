خبرگزاری کار ایران
پلمب ۲ باغ رستوران متخلف در اصفهان
مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اعلام کرد: ۲ واحد باغ رستوران متخلف در عملیات مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این فرماندهی پلمب شدند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان اعلام کرد: در پی اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف و ضوابط متصدیان ۲ باغ رستوران متخلف و غیرمجاز در حاشیه شهر اصفهان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران اداره نظارت بر اماکن فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.

برابر این گزارش مأموران ضمن بررسی‌های دقیق میدانی و اطمینان از درستی موضوع از این واحدها بازدید و طی هماهنگی با مرجع قضائی نسبت به صدور اخطارهای قانونی و پلمب این باغ رستوران‌ها اقدام کردند.

در گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان ضمن اشاره به تشکیل پرونده قضائی برای متصدیان این واحدهای صنفی آمده است: کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی و برخورد با متخلفان به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد علاوه براین که شهروندان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در این زمینه را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های 110 به پلیس اطلاع دهند.

