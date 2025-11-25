معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:
تشکیل کمیته بررسی چالشها و مشکلات تعاونیهای مسکن/ تنها یک درصد از تعاونیهای مسکن با مشکل مواجه هستند
معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: در حال حاضر کمتر از یک درصد از تعاونیهای مسکن کشور با مشکل مواجه هستند که برای رفع آن کمیته هایی تشکیل شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، روحالامین امیری امروز در نشست خبری اولین اجلاس سرمایهگذاری در تولید مسکن با اشاره به اهداف این اجلاس اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این اجلاس، معرفی پروژههای شاخص ساختوساز و تعاونیهای برتر مسکن در حوزه معماری، قیمت تمامشده و سایر شاخصهایی است که در آئیننامه اجلاس پیشبینی شده است.
وی افزود: یکی از مهمترین چالشهای تعاونیهای مسکن در سطح کشور، تأمین مالی پروژهها است.
معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: برای رفع این مشکل باید شبکهسازی مؤثر انجام دهیم، حمایت بانکها و نهادهای اقتصادی را جلب کنیم و تفکر اقتصادی را در طرحهای توسعه مسکن تقویت کنیم تا بخش تعاون بتواند سهم خود را در نهضت ملی مسکن ایفا کند.
امیری در ادامه با اشاره به مزیتهای تعاونیهای مسکن نسبت به سایر سازندگان، اظهار کرد: شفافیت در قیمت تمامشده و روند اجرایی پروژهها از جمله ویژگیهای ممتاز این تعاونیهاست که اعتماد اعضا را افزایش میدهد.پ
وی افزود: در همین راستا، دورههای آموزشی و پیشنیازهایی برای هماهنگی سیاستها و بهرهگیری از استراتژیهای ملی ساختوساز برنامهریزی شده است.
معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان بیان کرد: هدف دیگر این اجلاس، ارائه الگوهای موفق ساختوساز و استفاده از تجربیات برتر در کشور برای جذابتر کردن بازار سرمایهگذاری در حوزه مسکن است.
وی ادامه داد: اجلاس در دو بخش برگزار خواهد شد. بخش نخست، اجرایی و رتبهبندی پروژههای ثبتنامشده است که براساس شاخصهای از پیش تعیینشده ارزیابی و در پایان از پروژههای برتر تجلیل میشود. بخش دوم، علمی اجلاس است که شامل ارائه مقالات تخصصی و پژوهشهای علمی توسط اندیشمندان و اساتید دانشگاه خواهد بود. داوری این مقالات توسط اساتید دکتری انجام میشود و مهلت ارسال آنها پس از نشست رسانهای اعلام خواهد شد.
معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوصی مشکلات حوزه تعاونی مسکن گفت: کمیتهای با عنوان کمیته ملی مسائل و مشکلات بهصورت تخصصی تشکیل شده است تا موضوعات مرتبط با تعاونیهای کشور، بهویژه تعاونیهای مسکن را بررسی و پیگیری کند.
وی ادامه داد: در این کمیته، دستگاههای حمایتی و خدماتی از جمله آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط دعوت میشوند تا موارد زیرساختی و اجرایی پروژهها بررسی و راهکارهای لازم برای پیشرفت آنها ارائه شود.
امیری اظهار کرد: خوشبختانه درصد تعاونیهایی که با مشکل جدی مواجه هستند بسیار پایین است و به کمتر از یک درصد از کل تعاونیهای کشور میرسد.
وی افزود: در حال حاضر در استان اصفهان حدود ۱۸ هزار واحد مسکونی در حال ساخت داریم و مجموع واحدهایی که ممکن است با چالشهای زیرساختی مواجه باشند، کمتر از پنجاه واحد است؛ اما همان تعداد محدود نیز برای ما اهمیت دارد و هیچ پروندهای بدون بررسی رها نمیشود.
معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در کمیته ملی، پروژههای درگیر بحران شناسایی و بررسی میشوند و اقدامات لازم برای حل مشکلات آنها با نظر مدیرکل و همکاری اتاق تعاون استان در دست اقدام است تا موانع اجرایی برای تعاونیها برطرف شود.
همافزایی و اعتماد، کلید موفقیت اجلاس سرمایهگذاری در تولید مسکن
همچنین سید علی وطنخواه، مدیرعامل اتحادیه مسکن استان اصفهان نیز در این نشست با تشریح اهداف این اجلاس گفت: اتفاقات مهمی در حوزه مسکن در سطح جهان رخ داده و تجربه موفق ما در این زمینه، پس از تحقیقات گسترده، باعث شد بهعنوان مجری اولین اجلاس معرفی شویم.
وی افزود: این اجلاس از ابتدای سال جاری شروع به کار کرده و کارگاههای تخصصی متعددی در حوزه مسکن برگزار شده است. هدف اصلی ما ایجاد همافزایی و اعتماد بین فعالان حوزه مسکن در سطح ملی و بهرهگیری بهتر از تجارب موجود است تا بتوانیم در مسیر کاهش مشکلات و معرفی پروژههای سالم و استاندارد گام برداریم.
وطنخواه با اشاره به پیشینه تاریخی و اجتماعی مسکن در ایران اظهار کرد: مسکن یکی از قدیمیترین نیازهای بشر و در عین حال یکی از اصلیترین محورهای توسعه پایدار در کشور است.
وی هدف اجلاس را معرفی الگوهای برتر و کاهش موانع مشترک دانست و افزود: به نظر من مسکن در کشور بهدرستی معرفی نشده و لازم است با همت و اهتمام جمعی، این حوزه را به سطحی برسانیم که پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
مدیرعامل اتحادیه مسکن استان اصفهان گفت: این اجلاس علاوه بر بُعد اقتصادی، بُعد سلامت اجتماعی را نیز مدنظر دارد و تاکید کرد که هماهنگی در اجرای پروژههای مسکونی باید با رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی همراه باشد. وی در این زمینه به نقش شرکتهای فعال در حوزه مسکن اشاره کرد که با تلاش جمعی توانستهاند منجر به ارتقای سلامت اجتماعی در پروژهها شوند.
وطنخواه با دعوت از اساتید و متخصصان حوزه بهداشت، درمان، اشتغال و مسکن گفت: از همه فعالان علمی و اجرایی دعوت میکنم که دانش و تجربه خود را در اختیار این اجلاس قرار دهند.
وی اعلام کرد: اولین تحقیقات جامع اجراشده در خصوص مسکن در این اجلاس ارائه میشود تا به تصمیمگیری بهتر و تدوین سیاستهای اثربخش منجر شود.
وی افزود: ما برنامهریزی کردهایم اطلاعات این تحقیقات را بهطور کامل در اختیار رسانهها و فعالان قرار دهیم تا مسیر توسعه مسکن با رویکرد علمی، عملی و اجتماعی پیش برود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی مسکن استان اصفهان ابراز امیدواری کرد که با همراهی همه ذینفعان، استان اصفهان به الگوی ملی در مدیریت و سرمایهگذاری در تولید مسکن تبدیل شود.
در پایان این نشست از پوستر اولین اجلاس سرمایهگذاری در تولید مسکن نیز رونمایی شد.