معاون استاندار:
روابط عمومی ها صدای لرستان در سطح ملی و دستگاه های ملی باشند
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان ضمن قدردانی از تلاشهای شورای قبلی، گفت: روابط عمومی ها باید صدای لرستان در سطح ملی و دستگاه های ملی باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی روز سه شنبه چهارم آذر ماه در جلسه هماهنگی شورای روابط عمومیهای استان با بیان اینکه روابط عمومیها باید ارتباطات خود را در سطح ملی تقویت کنند، اظهارداشت: برهمین اساس باید روابط عمومیها برای معرفی دستگاهها و در نهایت معرفی استان در سطح ملی برنامه ریزی و تولید اثر داشته باشند.
وی ادامه داد: با وجود تشکیلاتی مانند شورای روابط عمومی ها، باید صدای ملی لرستان در کشور تقویت شود و هدفگذاری روابط عمومیها در امر اطلاعرسانی بر روی صفحات اصلی و سایت وزارتخانهها باشد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به اینکه روابط عمومیها در این زمینه باید به صورت تحلیلی و داده محور اقدام کنند، گفت: در این راستا باید مشخص شود که روابط عمومیها چند مصاحبه ملی و تولید خبر یا روایت داشته باشد.
پورعلی افزود: با دیده شدن لرستان در سطح ملی، شأن نوینی به عملکرد روابط عمومیها داده میشود و روابط عمومیها نیز باید از این فرصت به صورت مغتنم استفاده کنند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت بازآفرینی سرمایه اجتماعی و امید آفرینی در حوزه روابط عمومی اشاره کرد و افزود: افزایش اعتماد مردم به دستگاههای اداری یکی از مهمترین مولفههایی است که باید در دستور کار قرار بگیرد و این مهم نیز از طریق شنیدن صدای مردم صورت میگیرد.
وی ادامه داد: این شورا مورد حمایت استاندار و معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار است و اقداماتی از جمله تعیین سخنگوی شورا، تشکیل کارگروههای ویژه و تهیه بانک اطلاعاتی روابط عمومیهای استان باید در این زمینه انجام شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان یادآور شد: ارتباط این شورا با خانه مطبوعات و سایر شورایهای صنفی همکار تقویت شود و جلسات آن نیز زمانبندی و ثابت باشند.
پورعلی با بیان اینکه شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان اهمیت ویژهای برای ما دارد، گفت: این شورا باید فضای رقابتی بین روابط عمومیها ایجاد نماید تا روابط عمومیهای منفعل شناخته و روابط عمومیهای فعال نیز تجلیل شوند.
وی افزود: برنامه یکساله شورای روابط عمومیهای استان تدوین شود و هویت بخشی به شورای روابط عمومیهای استان از طریق کار محتوایی انجام شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان تاکید کرد: انجام کارهای بین دستگاهی بین روابط عمومیها نیز در این زمینه بسیار موثر و لازم است.
به گفته معاون سیاسی استاندار، انسجام بخشی به جایگاه شغلی روابط عمومیها نیز باید در دستور کار باشد بخصوص روابط عمومیهای چند شغله در ادارات شناخته شوند و دورههای آموزشی لازم در این حوزه برگزار شود و فناوریهای نوین ارتباطی نیز در این آموزشها مورد توجه باشد.
پورعلی با بیان اینکه ترکیب کنونی شورای روابط عمومی استان ترکیب مناسبی است، افزود: باید افکارسنجی و تعامل هوشمند با رسانهها و شبکههای اجتماعی در حوزه روابط عمومیها برقرار شود زیرا این تعامل در برخی ادارات کم است.
وی ادامه داد: تقویت ارتباطات انسانی درون سازمانی نیز وظیفه دیگری است که توسط روابط عمومیها باید انجام شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان تاکید کرد: روابط عمومی باید از نگاه تبلیغی خارج شوند زیرا وظیفه روابط عمومی تبلیغ نیست بلکه وظیفه روابط عمومی اطلاع رسانی، شفافیت و صداقت است.