به گزارش ایلنا، سید محمد موسوی دوشنبه شب با اشاره به اعزام تمام تیم های عملیاتی به محل حادثه افزود: تمام تیم های عملیاتی و امدادی ستاد بحران شوش به دستور فرماندار به محل حادثه اعزام شدند و در حال امدادرسانی، تخلیه جاده از خودروهای تصادفی و بازگشایی این محور هستند.

وی ادامه داد: ارزیابی های اولیه نشان می دهد که علت این حادثه برخورد از عقب یک تریلر با ۱۱ خودروی سبک و سنگین عبوری در محور ترانزیتی شوش به اهواز است.

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شوش گفت: این حادثه تاکنون ۲ فوتی و تعدادی مصدوم داشته است که آمار دقیق توسط اورژانس ۱۱۵ نهایی و اعلام می شود.

وی بیان کرد: تیم های راهداری و پلیس راه در حال آرام سازی ترافیک و بازگشایی محور شوش به اهواز به عنوان یکی از پرترددترین محورهای استان به حالت عادی هستند.

انتهای پیام/