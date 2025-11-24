مادران کارمند دارای فرزند کمتر از ۶ سال در خراسان رضوی دور کار شدند
مطابق مصوبه ستاد مدیریت بحران و کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوا در استانداری خراسان رضوی همه مادران کارمند دارای فرزند کمتر از ۶ سال فردا سه شنبه به صورت دورکار فعالیت خواهند کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از استانداری خراسان رضوی، مطابق مصوبه جلسه مشترک ستاد مدیریت بحران و کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوای خراسان رضوی در پی تداوم آلودگی هوا و براساس پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان مبنی بر افزایش و ماندگاری آلایندههای جوی و پدیده وارونگی هوا و همچنین بنا به درخواست دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل آموزش و پرورش استان به منظور کنترل انتقال بیماری های تنفسی همه مقاطع آموزشی در این استان روز سه شنبه چهارم آذرماه، در دو نوبت صبح و عصر تعطیل خواهند بود.
بر این اساس آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی اعلام شده به صورت غیرحضوری و از طریق فضای مجازی خواهد بود.
همچنین همه فعالیتهای ورزشی و بدنی در فضای باز در سطح شهر مشهد طی روز سه شنبه ممنوع است.
مصوبات این کارگروه به منزله ابلاغ رسمی بوده و برای تمامی دستگاهها، نهادها و سازمانهای مشمول لازم الاجراست.