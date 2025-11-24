کارگروه اضطرار آلودگی هوا استان مرکزی اعلام کرد:
تعطیلی مدارس شهرهای اراک و ساوه شازند در سهشنبه 4 آذر ماه
شهروندان از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند
مدارس شهرهای اراک، ساوه وشازند فردا سهشنبه 4 آذر ماه به دلیل سکون و غلظت آلایندهها و با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی تعطیل شده و آموزشها در بستر شاد برگزار میشود. حسب اعلام شرایط اضطرار و دعوتنامه ادارهکل محیطزیست استان به عنوان دبیرخانه، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد که با توجه به اعلام شرایط پایدار جوی از سوی ادارهکل هواشناسی و تأیید دانشگاه علوم پزشکی و روند افزایشی شاخصها، تصمیمات کارگروه اعلام شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه، تمامی مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک تعطیل و تمامی کلاسهای دورههای آموزشی ابتدایی، متوسطه دور اول و متوسطه دور دوم در شهرهای اراک، ساوه، مأمونیه، زاویه، پرندک، شازند و مهاجران و روستاهای کزاز، قدمگاه، اکبرآباد، غینر، راشان، باغ بر آفتاب، البرج، حسنآباد، دهپول، علیآباد، رباطمیل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجیآباد، گاوخانه، جمالآباد، مرزیجران، خانه میران و نظمآباد، به صورت مجازی و در بستر سامانه شاد برگزار میگردد.
در این راستا آموزشگاههای علمی آزاد و زبان نیز تعطیل هستند. موافقت با دورکاری مادران دارای کودکان زیر 2 سال و کارمندان دارای بیماری زمینهای، پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و همچنین مستقر در شهرکهای صنعتی توسط ادارهکل حفاظت محیطزیست، نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاههای عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا میگردد توسط شهرداریهای اراک و ساوه و شازند و سایر شهرها در این اطلاعیه تأکید شده است.
همچنین پلیس راهور موظف است با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، برخورد شدید داشته باشد و در این خصوص اعمال قانون لازم را اجرایی کنند. تداوم استفاده حداکثری نیروگاه حرارتی شازند از سوخت گاز و مازوت کمسولفور و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم و عدم فلرسوزی پالایشگاه شازند، از دیگر موارد تأکید شده از سوی کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی است.
در اطلاعیه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی از عموم شهروندان به ویژه گروههای حساس علیالخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار خواسته شده از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند. اما در صورت ضرورت تردد در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا را جدی بگیرند. همچنین در این اطلاعیه به عدم انجام فعالیت ورزشی در فضاهای باز توصیه شده است.
لازم به ذکر است کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی به دلیل شرایط موجود، روزانه ساعت 17 تشکیل جلسه داده و تصمیمات این کارگروه بر اساس تحلیل دادهها و نظریه کارشناسی تمامی اعضا اتخاذ میگردد. ذکر این نکته ضروری است که یکی از ملاکهای تصمیمگیری برای تعطیلیها میانگین شاخص ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در تعداد بالاتر بوده و در این راستا بدیهی است اطلاعات یک ایستگاه مبنای تصمیم گیری برای تمامی شهر نیست.