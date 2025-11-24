شیوع آنفلوآنزا مدارس کرمان را غیرحضوری کرد

به گزارش ایلنا، بنا به اعلام روابط، عمومی استانداری کرمان فعالیت آموزشی مدارس در روز سه‌شنبه و چهارشنبه به‌صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای آموزشی مجازی دنبال می‌شود.

این اطلاعیه تاکید کرد: مدیران و معلمان موظفند برنامه‌های درسی و تکالیف لازم را از طریق سامانه‌های رسمی آموزش مجازی در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند.

اطلاعیه افزود: فعالیت آموزشی مدارس در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به‌صورت غیرحضوری و از طریق شبکه شاد دنبال می‌شود.

