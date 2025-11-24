دستگیری یک تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان

به گزارش ایلنا، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه شامگاه دوشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت در منطقه جنوب شرق، رزمندگان این قرارگاه با عنایات الهی و توسل به حضرت فاطمه زهرا (س) موفق شدند پس از اجرای عملیات اطلاعاتی، با شناسایی یک تیم تروریستی وابسته به گروهک تروریستی انصارالشیطان، ضمن دستگیری تعدادی از اعضای این گروهک، تعداد ۲ عدد جلیقه انتحاری از آنان کشف کند.

این اطلاعیه می افزاید: اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

