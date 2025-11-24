معاون استاندار قزوین خبر داد؛
تعطیلی مدارس استان قزوین در روز سهشنبه 4 آذرماه
معاون استاندار قزوین گفت: بنا بر بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، تمامی مدارس استان قزوین در همه مقاطع تحصیلی فردا سهشنبه 4 آذرماه 1404 بهصورت غیرحضوری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جواد حقلطفی گفت: با توجه به هشدارهای صادرشده از سوی ادارهکل هواشناسی مبنی بر پایداری جوی و افزایش غلظت آلایندهها، بنا بر بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، تمامی مدارس استان قزوین در همه مقاطع تحصیلی، فردا سهشنبه 4 آذرماه 1404 بهصورت غیرحضوری است.
وی اضافه کرد: بر همین اساس، مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش نیز فردا تعطیل خواهد بود و هیچگونه فعالیت حضوری در این بخشها انجام نخواهد شد.
جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان در ادامه اعلام کرد: فعالیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان بدون تغییر و طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.
حق لطفی تأکید کرد: کلیه دستگاههای اجرایی، ادارات دولتی، بانکها و شرکتهای بیمه طبق روال عادی در روز سهشنبه دایر بوده و خدمات خود را به شهروندان ارائه خواهند داد.