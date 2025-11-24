تشییع پیکر مطهر هفت شهید گمنام در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، پیکر مطهر این شهدا، روز دوشنبه سوم آذر، با حضور باشکوه کرمانشاهیان از میدان انقلاب اسلامی تا مسجد جامع کرمانشاه تشییع شد.

در این مراسم معنوی خانواده معظم شهدا با در دست داشتن تصاویری از شهدا، به بدرقه این شهیدان آمده بودند تا احساس غربت نکنند.

جانبازان و ایثارگران نیز به بدرقه همرزمان شهیدشان آمده بودند تا بگویند ادامه دهنده راهشان هستند.

هیات‌ها و دسته‌جات عزاداری نیز با نوای مداحان عصمت و طهارت(ع) در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) عزاداری می‌کردند و معنویت خاصی به این مراسم بخشیده بودند.

حجت الاسلام والمسلمین حبیب الله غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در این مراسم با تسلیت سالروز شهادت حضرت زهرا(س) اظهار کرد: بی شک حضرت زهرا(س) برای همه این شهدا مادری کرده است.

وی با تقدیر از حضور با شکوه مردم کرمانشاه در این مراسم، افزود: اولین پیام حضور شما مردم مومن و ولایتمدار در این مراسم این است که محضر مبارک حضرت زهرا(س) اعلام کنیم این راه باشکوهی که شما برای امت اسلامی ترسیم کردید، با شکوه‌تر ادامه پیدا خواهد کرد و به برکت این شهادت‌ها و ایستادگی‌ها این مسیر ادامه خواهد یافت تا این نسل و این مردم مؤمن نامشان را در تاریخ به عنوان زمینه سازان ظهور حضرت مهدی(عج) ثبت کنند.

وی ادامه داد: این حضور باشکوه که برخاسته از ایمان قوی ملت است، به شهدا نیز این پیام را دارد که همه ما ادامه دهنده راه شما خواهیم بود.

امام جمعه کرمانشاه افزود: شما شهدا به تکلیف دینی و شرعی خود عمل کردید و مقابل دشمنان اسلام ایستادید و آنان را شکست دادید و به برکت این ایثار و مقاومت و ایستادگی‌ها، دشمنان اسلام و انقلاب تا به امروز در همه عرصه‌ها از این ملت شکست خورده است.

غفوری افزود: امروز با شما شهدا عهد می‌بندیم که این راه باشکوه و نورانی در حمایت از اسلام و انقلاب را تا نابودی رژیم صهیونیستی و دفع شر استکبار از منطقه ادامه خواهیم داد.

شب گذشته ۲ آذر نیز مراسم وداع با شهدا در مسجد النبی طاق بستان برگزار شد.

به گفته مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کرمانشاه پیکر مطهر سه تن از این شهدای گمنام در شهر کرمانشاه(پدافند هوایی، اردوگاه توحید و شرکت گاز) خاکسپاری می‌شود و چهار شهید دیگر هم در فش کنگاور، ناحیه مقاومت جوانرود، دانشگاه آزاد اسلام آبادغرب و مرز خسروی تدفین خواهند شد.

