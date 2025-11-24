خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)؛

پیکر ۱۲ شهید دفاع مقدس در شیراز تشییع شد

پیکر ۱۲ شهید دفاع مقدس در شیراز تشییع شد
کد خبر : 1718401
لینک کوتاه کپی شد.

دو شهید در شیراز و چهار شهید در شهرستان‌های فارس خاکسپاری می‌شوند

صبح امروز، همزمان با سوم آذرماه و سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، شیراز در فضایی آکنده از حزن فاطمی، میزبان کاروان ۱۲ شهید گمنام و بانام دوران دفاع مقدس شد.

به گزارش ایلنا،  از نخستین ساعات روز، هزاران نفر از مردم فارس با حضور در میدان شهدا، شهر را در عطر شهادت و پرچم‌های سیاه فاطمی غرق کردند.

مراسم از حوالی ساعت ۸:۳۰ صبح در میدان شهدا آغاز شد. جمعیتی متنوع از پیر و جوان مسیر تشییع را پر کرده بودند؛ افرادی که با پرچم‌های یا زهرا (س)، تصاویر شهدا و حضور پرشور، فضای شهر را به صحنه‌ای از همبستگی و دلدادگی تبدیل کردند. مسیر میدان شهدا تا حرم مطهر شاهچراغ (ع) با نوای یا زهرا و اشک‌های دلتنگی همراه بود و پیکرهای مطهر شهدا روی دستان مردم آرام پیش می‌رفت.

پیکر ۱۲ شهید دفاع مقدس در شیراز تشییع شد

براساس برنامه اعلام‌شده، امروز ۱۲ پیکر در شیراز تشییع شد و مجموعاً ۱۴ شهید گمنام و بانام به استان فارس منتقل شده‌اند. از این تعداد، شش شهید گمنام در نقاط مختلف استان به خاک سپرده می‌شوند.

دو شهید در شهرک‌های والفجر و زیباشهر شیراز، دو شهید در نورآباد ممسنی شامل دانشگاه و پارک شهر، یک شهید در علی‌آباد قیر و کارزین و یک شهید در قطب‌آباد جهرم آرام خواهند گرفت.

پیکر ۱۲ شهید دفاع مقدس در شیراز تشییع شد

هویت سه تن از شهدای بانام انتقال‌یافته به استان نیز شناسایی شده است. این شهدا شامل داوود ممسنی، علی‌اکبر هوشیار و ماشاءالله استخری هستند که بر اساس وصیت خانواده‌هایشان، در شیراز، کوار و داراب به خاک سپرده خواهند شد. پیکر این سه شهید نیز همراه کاروان امروز در مراسم تشییع حضور داشت.

مراسم وداع با پیکرهای مطهر این شهدا شامگاه گذشته در حرم مطهر شاهچراغ (ع) و با حضور گسترده مردم برگزار شده بود و با تشییع باشکوه امروز، شهر بار دیگر صحنه تجدید عهد با آرمان‌های شهدا شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب