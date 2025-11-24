پیکر ۱۲ شهید دفاع مقدس در شیراز تشییع شد

به گزارش ایلنا، از نخستین ساعات روز، هزاران نفر از مردم فارس با حضور در میدان شهدا، شهر را در عطر شهادت و پرچم‌های سیاه فاطمی غرق کردند.

مراسم از حوالی ساعت ۸:۳۰ صبح در میدان شهدا آغاز شد. جمعیتی متنوع از پیر و جوان مسیر تشییع را پر کرده بودند؛ افرادی که با پرچم‌های یا زهرا (س)، تصاویر شهدا و حضور پرشور، فضای شهر را به صحنه‌ای از همبستگی و دلدادگی تبدیل کردند. مسیر میدان شهدا تا حرم مطهر شاهچراغ (ع) با نوای یا زهرا و اشک‌های دلتنگی همراه بود و پیکرهای مطهر شهدا روی دستان مردم آرام پیش می‌رفت.

براساس برنامه اعلام‌شده، امروز ۱۲ پیکر در شیراز تشییع شد و مجموعاً ۱۴ شهید گمنام و بانام به استان فارس منتقل شده‌اند. از این تعداد، شش شهید گمنام در نقاط مختلف استان به خاک سپرده می‌شوند.

دو شهید در شهرک‌های والفجر و زیباشهر شیراز، دو شهید در نورآباد ممسنی شامل دانشگاه و پارک شهر، یک شهید در علی‌آباد قیر و کارزین و یک شهید در قطب‌آباد جهرم آرام خواهند گرفت.

هویت سه تن از شهدای بانام انتقال‌یافته به استان نیز شناسایی شده است. این شهدا شامل داوود ممسنی، علی‌اکبر هوشیار و ماشاءالله استخری هستند که بر اساس وصیت خانواده‌هایشان، در شیراز، کوار و داراب به خاک سپرده خواهند شد. پیکر این سه شهید نیز همراه کاروان امروز در مراسم تشییع حضور داشت.

مراسم وداع با پیکرهای مطهر این شهدا شامگاه گذشته در حرم مطهر شاهچراغ (ع) و با حضور گسترده مردم برگزار شده بود و با تشییع باشکوه امروز، شهر بار دیگر صحنه تجدید عهد با آرمان‌های شهدا شد.

