به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار احمد کشوری در حاشیه هفتمین جلسه شورای پدافند غیرعامل لرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: افزایش تامین آب در شرایط خشکسالی کار بسیار سختی است اما امیدواریم نزولات آسمانی ببارد و به مرحله جیره‌بندی نرسیم.

وی ادامه داد: اقداماتی مانند انتقال آب طالقان و کرج به تهران موثر بوده و تاکنون جواب داده اما ظرفیت سدها محدود است.

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل افزود: تمام اقداماتی که نیاز بوده انجام شده اما در زیرساخت‌ها ضعف‌های اساسی داریم به‌ویژه آسیب‌پذیری ذاتی حوزه انرژی در برابر برخی تهدیدات به‌خصوص در جنگ‌های کلان برای همه کشورها دور از انتظار نیست.

کشوری تاکید کرد: باید اصول پدافندی مانند موازی‌سازی، ایجاد جایگزین و تداوم کارکرد سیستم‌ها را تقویت کنیم تا در شرایط مخاطره یا جنگ بتوانیم پاسخگو باشیم.

وی با اشاره به پیشرفت‌های حوزه برق گفت: ایران امروز بزرگ‌ترین شبکه برق منطقه را دارد و اقدامات موازی‌سازی باعث شده اگر جایی مشکلی رخ دهد انرژی از شبکه دیگر تامین شود.

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: زمانی با یک اختلال ساده برق، برخی بیماران در مراکز درمانی جانشان را از دست می‌دادند، اما اکنون اغلب بیمارستان‌ها برق پشتیبان دارند و این یک تحول جدی است.

سردار کشوری همچنین گفت: در حوزه سوخت نمی‌توانیم صرفا به افزایش ذخیره‌سازی فکر کنیم چرا که در کنار آن موضوع قاچاق سوخت نیز وجود دارد.

وی افزود: امروز اقدامات پدافندی مناسبی برای تامین سوخت انجام شده اما نباید کاری کنیم که از یک طرف ذخیره سوخت بالا برود و از طرف دیگر مسیر قاچاق تقویت شود.

