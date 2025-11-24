خبرگزاری کار ایران
تشییع پیکر پنج شهید گمنام در گرگان

مراسم تشییع پیکر پنج شهید گمنام دفاع مقدس روز دوشنبه با حضور پرشور مردم گرگان، خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از مسئولان و نیروهای نظامی و… برگزار شد.

به گزارش ایلنای گلستان، آیین تشییع پیکر پنج شهید گمنام دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) امروز با حضور مردم شهیدپرور گلستان از مقابل حسینیه ثارالله گرگان آغاز شد. پیکر مطهر این شهدا که در عملیات‌های مختلف دوران دفاع مقدس به مقام رفیع شهادت نائل آمده‌اند، پس از استقبال مردمی از حسینیه عاشقان ثارالله تا گلزار شهدا تشییع شدند. 

پیکر سه شهید گمنام پس از تشییع در گرگان، یک شهید در شهرستان علی آباد کتول و یک شهید هم در شهرستان مراوه تپه به خاک سپرده خواهد شد.

