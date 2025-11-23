مدیرکل منابع طبیعی گلستان خبرداد:
مهار حریق در ارتفاعات درازنوی کردکوی / اطفاء چهار مورد حریق در ۲۴ ساعت گذشته درگلستان
مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: درارتفاعات درازنوی شهرستان کردکوی شاهد وقوع حریق در بخشی از عرصههای جنگلی بودیم که با حضور میدانی عملیات، آتش با سرعت مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.
به گزارش ایلنای گلستان، علی اصغر نیکویی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته مجموعاً چهار مورد حریق در نقاط مختلف استان گزارش و با تلاش نیروهای یگان حفاظت، جوامع محلی و دستگاههای امدادی بهطور کامل اطفاء شده است.
نیکویی حضور سریع نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، هماهنگی کامل دستگاههای مرتبط و همراهی مردم را از عوامل اصلی جلوگیری از خسارت گستردهتر عنوان کرد و افزود: با توجه به افزایش دما و وزش باد، وضعیت هشدار در عرصههای طبیعی استان برقرار بوده و مدیریت صحنه عملیاتها بهصورت میدانی انجام میشود.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان گلستان نیز با اعلام آمادهباش کامل نیروهای یگان گفت: تمامی مرخصیهای نیروها تا پایان هفته لغو شده و گشتهای مستمر در مناطق حساس، بهویژه ارتفاعات غرب استان، برقرار است.
گلبینی مفرد از شهروندان و گردشگران خواست برای جلوگیری از بروز حریق، از روشن کردن آتش در جنگلها خودداری کنند و هرگونه دود، آتش یا مورد مشکوک را سریعاً گزارش دهند.