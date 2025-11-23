قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه دوم آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و هر دلار ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و هر یورو ۱۳۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

