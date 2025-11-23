به گزارش ایلنا از البرز، فرید نجف‌نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در این جلسه که با مشارکت نهادهای حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و انتظامی در سالن جلسات دادگستری کل استان تشکیل شد با بیان اینکه ریشه‌ بسیاری از پرونده‌های قضایی به اختلافات ساده، منازعات محلی و سوءبرداشت در روابط بازمی‌گردد، اظهار کرد: طرح گروه‌های سازش محله‌ای با هدف ترویج فرهنگ گفت‌وگو و سازش، کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، افزایش اعتماد و احساس تعلق مردم و تقویت نقش نهادهای مردمی و مذهبی در ایجاد عدالت اجتماعی تدوین شده است.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز به ترکیب این گروه‌ها اشاره و تشریح کرد: هر گروه سازش محله‌ای متشکل از افراد معتمد، باتجربه و متخصص است که شامل امام جماعت مسجد محله به‌عنوان محور اعتماد، یک وکیل پایه ‌یک دادگستری برای ارائه مشاوره حقوقی، یک روان‌شناس یا مددکار اجتماعی برای واکاوی ریشهی اختلافات، دو تن از معتمدان یا اعضای هیأت امنای مسجد، یک نماینده از بسیج محله و یک بانوی فرهیخته برای انتقال آرامش و تعادل با نگاه فرهنگی و مادرانه خواهد بود.

وی از پیش بینی اجرای پایلوت این طرح در ۶۶ محله استان خبر داد و خاطرنشان کرد: دبیرخانه مرکزی این طرح در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مستقر شده و اجرای آن با همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط از جمله استانداری، امور مساجد، بسیج، کانون وکلای دادگستری، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) انجام می‌شود.

نجف‌نیا وظیفه اصلی این گروه‌ها را حل و فصل صلح‌آمیز و غیرقضایی اختلافات برشمرد و افزود: وظیفه گروه‌های سازش، میانجی‌گری و حل اختلافات خانوادگی، همسایگی، صنفی و سایر تعارضات کوچک از طریق گفت‌وگو و داوری اجتماعی است.

وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم با اجرای کامل این طرح، شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌ها، تقویت فضای گفت‌وگو در محله‌ها، ارتقای ظرفیت مردمی برای حل مسائل و در نهایت، تبدیل شدن استان البرز به الگویی موفق در حوزه پیشگیری از جرم باشیم.

