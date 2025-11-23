مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس خبرداد؛
کازرون به قطب سرمایهگذاری و صادرات جنوب تبدیل میشود
توسعه منطقه ویژه اقتصادی کازرون شتاب می گیرد
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت:گامهای مناسب و مؤثری برای اجرای پروژههای زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی کازرون برداشته شده و این منطقه به عنوان بستر توسعه صنایع صادراتمحور، نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی غرب استان فارس خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، عباس برنهاد در جریان برنامهای که با هدف بازدید از روند پیشرفت پروژههای زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی کازرون، بررسی مسائل و مشکلات سرمایهگذاران و برنامهریزی برای فعالسازی گمرک منطقه برگزار شد، افزود:با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز و برنامه عملیاتی این شرکت در توسعه و تکمیل زیرساختها، منطقه ویژه اقتصادی کازرون از چشمانداز بسیار مناسبی برای جذب سرمایهگذاری و توسعه صادرات برخوردار است.
برنهاد با تشریح آخرین وضعیت طرحها گفت:در این منطقه، زیرساختهای اصلی شامل آب، گاز و برق تأمین شده و پروژههای احداث سردر ورودی، باسکول، ساختمانهای اداری و گمرک نیز در مراحل پیشرفت مناسبی قرار دارد.
وی همچنین از پایان مراحل ساخت انبار گمرک به مساحت هزار مترمربع بهعنوان یکی از زیرساختهای مهم گمرکی منطقه خبر داد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه مساحت اولیه منطقه ویژه اقتصادی کازرون ۷۳ هکتار است، اظهار داشت:با توجه به افق توسعه این منطقه، این میزان پاسخگوی تقاضای سرمایهگذاران نیست و اجرای طرح توسعه اراضی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی افزود:در قالب طرح توسعه، امور تملک ۱۱۰ هکتار زمین در حال پیگیری است و همکاری دستگاهها برای تسریع این روند ضروری است.
۸ قرارداد سرمایهگذاری و آغاز طرحهای صادراتمحور
وی از انعقاد هشت قرارداد سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی کازرون خبر داد و گفت:طرحهای صادراتمحور از جمله مجتمع تولید الکترود گرافیتی، تولید تجهیزات و مخازن نفتی، تولید کابل آلومینیومی و طرحهای سردخانه، سورتینگ و بستهبندی در این منطقه در مرحله ساختوساز قرار دارند که با بهرهبرداری از آنها جهش قابل توجهی در توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد.
در این برنامه، که به طور ویژه با هدف برنامهریزی برای فعالسازی گمرک منطقه ویژه اقتصادی کازرون انجام شد، مدیرکل گمرکات فارس الزامات تجهیز و راهاندازی گمرک را تشریح کرد.
تجهیزات تخلیه و بارگیری، سامانههای نرمافزاری و سختافزاری امور گمرکی و تجهیزات حفاظتی از مهمترین نیازهای گمرک عنوان شد.
برنهاد با اشاره به اینکه کد گمرکی منطقه صادر شده است، تأکید کرد:تکمیل زیرساختهای گمرکی نیازمند ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار است و انتظار میرود با حمایت نماینده مردم کازرون و فرمانداری ویژه از محل اعتبارات عمرانی شهرستان، روند فعالسازی گمرک تسریع شود.
وی بر اهتمام شرکت شهرکهای صنعتی فارس با همکاری دستگاههای متولی برای فعالسازی کامل ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی کازرون تأکید کرد.