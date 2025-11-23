خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بامداد امروز رخ داد؛

حادثه تصادف در یاسوج باعث جان باختن سرنشینان پژو ۴۰۵ شد

حادثه تصادف در یاسوج باعث جان باختن سرنشینان پژو ۴۰۵ شد
کد خبر : 1717966
لینک کوتاه کپی شد.

بامداد امروز یکشنبه دومین روز از آذرماه، در تصادف مرگبار بلوار شصت متری یاسوج، سرنشینان پژو ۴۰۵، جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد،  "سرهنگ سیدمحسن حسینی" در گفت و گو رسانه ای  گفت: ساعت یک بامداد امروز دوم آذرماه، بر اثر برخورد شدید یکدستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ به یک درخت در بلوار 60 متری شهر یاسوج، راننده و سرنشین این خودرو  در دم جان باختند.

وی دلیل این سانحه تلخ و تاسفبار را سرعت زیاد و ناتوانی راننده در کنترل خودرو عنوان کرد. 

به گزارش ایلنا، بلوار 60 متری ، ابوذرها ، برخی از بلوارها و خیابان های  شهر یاسوج متاسفانه در ساعات بامداد، به محلی برای برگزاری مسابقات سرعت برخی خودروها تبدیل شده که موجب نارضایتی شهروندان را فراهم نموده است.

در برخی اوقات شاهد مرگ جوانانی هستیم که این بلوارها و خیابان ها را محلی برای تفریحات نادرست خود در رانندگی انتخاب کرده اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب