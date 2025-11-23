حادثه تصادف در یاسوج باعث جان باختن سرنشینان پژو ۴۰۵ شد

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، "سرهنگ سیدمحسن حسینی" در گفت و گو رسانه ای گفت: ساعت یک بامداد امروز دوم آذرماه، بر اثر برخورد شدید یکدستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ به یک درخت در بلوار 60 متری شهر یاسوج، راننده و سرنشین این خودرو در دم جان باختند.

وی دلیل این سانحه تلخ و تاسفبار را سرعت زیاد و ناتوانی راننده در کنترل خودرو عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، بلوار 60 متری ، ابوذرها ، برخی از بلوارها و خیابان های شهر یاسوج متاسفانه در ساعات بامداد، به محلی برای برگزاری مسابقات سرعت برخی خودروها تبدیل شده که موجب نارضایتی شهروندان را فراهم نموده است.

در برخی اوقات شاهد مرگ جوانانی هستیم که این بلوارها و خیابان ها را محلی برای تفریحات نادرست خود در رانندگی انتخاب کرده اند.

