رییس پلیس فتا همدان:

دستگیری کلاهبردار ۱۵ میلیارد ریالی فروش اینترنتی موبایل

رییس پلیس فتا همدان از دستگیری کلاهبردار ۱۵ میلیارد ریالی فروش اینترنتی موبایل در یکی از استان‌های مجاور خبر داد.

به گزارش ایلنا از همدان، سرهنگ محمدباقر زارعی گفت: در پی مراجعه چند نفر از شهروندان همدانی با مرجوعه قضایی و طرح شکایت مبنی بر خرید گوشی موبایل از طریق یک سایت اینترنتی و عدم ارسال کالا پس از واریز وجه، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی، بررسی تراکنش‌ها و رصدهای تخصصی، متهم در یکی از استان‌های مجاور شناسایی شد و پس از هماهنگی با مقام قضایی، تیم عملیاتی پلیس فتا همدان موفق به دستگیری کلاهبردار شد.

سرهنگ زارعی اظهار کرد: متهم در مواجهه با مستندات و ادله‌های غیرقابل انکار کارشناسان پلیس فتا، به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود را کسب منافع مالی اعلام کرد.

رییس پلیس فتا همدان با بیان اینکه تا این لحظه ۷۰ فقره کلاهبرداری به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد ریال توسط این متهم کشف شده است، عنوان کرد: با توجه به گستردگی فعالیت مجرمانه، احتمال افزایش تعداد شاکیان وجود دارد و تحقیقات تکمیلی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ زارعی با تأکید بر لزوم خرید امن در فضای مجازی از شهروندان خواست به‌هیچ‌وجه به صفحات ناشناس، فروشندگان بدون نماد اعتماد الکترونیکی و تبلیغات وسوسه‌انگیز اعتماد نکنند.

وی تاکیدکرد: شهروندان خریدهای خود را از سایت‌ها و پلتفرم‌های معتبر دارای نماد اعتماد انجام دهند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به‌صورت شبانه‌روزی با کارشناسان ما در میان بگذارند.

