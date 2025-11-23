استاندار مازندران:
راهاندازی پایگاه اطفای حریق منابع طبیعی در مازندران
استاندار مازندران از راهاندازی پایگاه تخصصی اطفای حریق منابع طبیعی در استان خبر داد و گفت: به منظور مقابله با آتشسوزیهای احتمالی، یک فروند هواپیمای اطفای حریق نیز به مازندران اختصاص خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، مهدی یونسی در گفتگوی خبری از برنامهریزی برای راهاندازی پایگاه تخصصی اطفای حریق منابع طبیعی در این استان خبر داد و گفت:این اقدام بهمنظور مقابله با خطرات احتمالی آتشسوزیهای گسترده در جنگلها و منابع طبیعی مازندران انجام خواهد شد.
استاندار مازندران افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی و تداوم خشکسالی بروز حوادث مشابه آنچه در الیت اتفاق افتاد دور از انتظار نیست به همین دلیل تلاش خواهد شد با حمایت دولت پایگاه اطفای حریق منابع طبیعی و جنگلها در مازندران راه اندازی و یک فروند هواپیمای تخصصی اطفای حریق به استان اختصاص داده شود.
مازندران بهواسطه جنگلهای وسیع و شرایط اقلیمی خاص خود یکی از استانهای پرخطر در برابر آتشسوزیهای طبیعی است. راهاندازی این پایگاه و تجهیز استان به تجهیزات ویژه، میتواند در کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از آتشسوزیهای احتمالی در این منطقه نقش اساسی ایفا کند.