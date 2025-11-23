به گزارش ایلنا، مهدی یونسی در گفتگوی خبری از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی پایگاه تخصصی اطفای حریق منابع طبیعی در این استان خبر داد و گفت:این اقدام به‌منظور مقابله با خطرات احتمالی آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌ها و منابع طبیعی مازندران انجام خواهد شد.

استاندار مازندران افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی و تداوم خشکسالی بروز حوادث مشابه آنچه در الیت اتفاق افتاد دور از انتظار نیست به همین دلیل تلاش خواهد شد با حمایت دولت پایگاه اطفای حریق منابع طبیعی و جنگل‌ها در مازندران راه اندازی و یک فروند هواپیمای تخصصی اطفای حریق به استان اختصاص داده شود.

مازندران به‌واسطه جنگل‌های وسیع و شرایط اقلیمی خاص خود یکی از استان‌های پرخطر در برابر آتش‌سوزی‌های طبیعی است. راه‌اندازی این پایگاه و تجهیز استان به تجهیزات ویژه، می‌تواند در کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از آتش‌سوزی‌های احتمالی در این منطقه نقش اساسی ایفا کند.

انتهای پیام/