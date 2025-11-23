خبرگزاری کار ایران
اعزام نیروهای عملیاتی شهرداری کرج به سمت جنگل‌های الیت

نیروهای عملیاتی شهرداری کرج با پشتیبانی کامل اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری کرج راهی مناطق صعب‌العبور روستاهای الیت و دلیر شدند.

به گزارش ایلنا از البرز، در پی وقوع حریق گسترده در جنگل‌های هیرکانی و در راستای انجام رسالت سازمانی در صیانت از جان، مال و محیط‌زیست، تیم عملیاتی شهرداری کرج متشکل از ۳۰ نفر از نیروهای زبده و آموزش‌دیده آتش‌نشانی صبح شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ با پشتیبانی کامل اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری کرج راهی مناطق صعب‌العبور روستاهای الیت و دلیر شدند.

این عملیات به دلیل کوهستانی بودن منطقه و سخت‌گذر بودن مسیرها از پیچیدگی‌های ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌طوری که آتش‌نشانان کرج ناچار به پیمایش چندین کیلومتر مسیر سنگلاخی و صخره‌ای شده‌اند؛ مسیرهایی که عبور از آن‌ها نیازمند آمادگی بدنی بالا، تخصص و روحیه‌ای مقاوم است. با وجود این شرایط دشوار، نیروهای آتش‌نشانی کرج با انضباط عملیاتی، انگیزه بالا و آمادگی کامل در خط مقدم مهار آتش حضور یافته‌اند.

در همین راستا، بالگردها  نیز به‌صورت مستمر درحال جابجایی نیروها، انتقال تجهیزات و پشتیبانی هوایی از عملیات زمینی است و نقش مهمی در تسریع روند کنترل و مهار حریق دارد.

انتهای پیام/
