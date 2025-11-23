به گزارش ایلنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، حسینعلی امیری، استاندار فارس، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با اشاره به برخی اراضی واگذار شده از سال ۱۳۵۹ تاکنون برای ایجاد واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی گفت: بخش قابل توجهی از این اراضی که عمدتاً جزو انفال بوده‌اند، بدون نظارت رها شده و وضعیت آنها مشخص نیست.

وی تأکید کرد: زمین‌هایی که هیچ فعالیتی در آنها صورت نگرفته یا خارج از طرح اولیه مورد استفاده قرار گرفته‌اند باید بازپس گرفته شده و در اختیار افراد توانمند قرار گیرد تا در مسیر توسعه و تولید به‌کار گرفته شوند.

امیری خطاب به دستگاه‌های صادرکننده مجوز واگذاری زمین افزود: این دستگاه‌ها موظفند نظارت مستمر داشته باشند و گزارش‌های دوره‌ای خود را به جهاد کشاورزی ارائه دهند. امیری دستور داد موضوع نظارت بر اراضی واگذار شده به‌عنوان دستور ثابت جلسات شورای برنامه‌ریزی قرار گیرد تا میزان پیشرفت و تعیین تکلیف طرح‌ها به‌طور منظم بررسی شود.

نماینده عالی دولت در فارس با اشاره به وضعیت منابع آب استان گفت: توسعه سطح زیرکشت در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست و باید تمرکز بر ارتقای بهره‌وری کشاورزی باشد. وی بر استفاده از شیوه‌های نوین و فناوری‌های زیست‌پذیر در این حوزه تأکید کرد.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق معلولان پرداخت و اظهار داشت: نگاه ما به معلولان باید اسلامی و انسانی باشد؛ در بسیاری از کشورها قوانین حمایتی برای افراد دارای محدودیت وضع شده و تضییع حقوق آنان موجب تشدید مجازات می‌شود.

وی افزود: دستگاه‌ها موظف‌اند نسبت به مناسب‌سازی اماکن، استخدام و تأمین مسکن معلولان پاسخگو باشند و بی‌اعتنایی به حقوق این قشر پذیرفتنی نیست.

امیری با استقبال از پیشنهاد برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران در زمینه حقوق معلولان گفت: سازمان بهزیستی باید پیگیری کند تا حقی از این قشر ضایع نشود. همچنین معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری موظف شد پرونده ویژه‌ای برای حل مشکلات مسکن و معیشت معلولان تشکیل دهد. وی تصریح کرد: کتابچه قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با حقوق معلولان باید تدوین و هر سه ماه یک بار عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه ارزیابی شود.

در این جلسه علاوه بر موضوع اراضی واگذار شده و حقوق معلولان، موارد دیگری همچون درخواست افزایش سهم بخش کشاورزی از اعتبارات استانی، بررسی طرح‌های پژوهشی در حوزه توسعه پایدار و هوش مصنوعی، تعیین تکلیف واحدهای تولیدی نیمه‌تمام، و بررسی مشکلات قانونی در شهرک‌های صنعتی و گردشگری مطرح شد. همچنین گزارش‌هایی درباره وضعیت اراضی ملی واگذار شده، اقدامات برون‌سپاری نظارت‌ها، و میزان پیشرفت طرح‌های اقتصادی ارائه شد.

وی همچنین بر ارتقای بهره‌وری کشاورزی با توجه به محدودیت منابع آب، توجه ویژه به حقوق معلولان در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، و نظارت دقیق دستگاه‌ها بر اجرای طرح‌ها تأکید کرد.

بر اساس گزارش‌های ارائه شده، تاکنون بیش از پنج هزار طرح مورد پایش قرار گرفته که بخشی از آنها به مرحله استقرار تجهیزات و بهره‌برداری رسیده است. استاندار فارس با اشاره به برخی مشکلات قانونی در شهرک‌های صنفی صنعتی و گردشگری، خواستار ارائه پیشنهادهای مشخص برای رفع این خلأها شد و تأکید کرد که جهش تولید دانش‌بنیان باید در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

انتهای پیام/