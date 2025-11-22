نوزاد رهاشده خوافی تحویل بهزیستی شد

به گزارش ایلنا، مهدی متولی عصر شنبه افزود: این نوزاد که در درمانگاه شبانه روزی شهر سنگان از توابع شهرستان خواف رها شده بود بعد از تحویل به بهزیستی برای بررسی کامل وضعیت سلامت کودک به بیمارستان منتقل شد.

وی اضافه کرد: این نوزاد پس از سه روز بستری و انجام ارزیابی پزشکی و تایید سلامت دوباره به بهزیستی بازگردانده و تحویل شیرخوارگاه می‌شود. رییس اداره بهزیستی خواف ادامه داد: بر اساس بررسی نخست سن این نوزاد کمتر از ۱۰ روز برآورد می‌شود و انگیزه رها کردن او مشخص نیست. مرکز شهرستان ۱۴۰ هزار نفری خواف در فاصله ۲۶۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است و ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد. سنگان با جمعیت ۱۸ هزار نفر در ۲۰ کیلومتری مرکز شهرستان خواف قرار دارد و بزرگترین معدن سنگ آهن خاورمیانه در آن واقع است.

انتهای پیام/