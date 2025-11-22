به گزارش خبرنگار ایلنا، پویا طالب‌نیا،در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد:با تلاش و اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی سنندج و همکاری یگان حفاظت میراث‌ فرهنگی، ۲نفر که در زمینه خرید و فروش اشیای تاریخی فعالیت داشتند شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌ شده با مراجع قضائی افزود:متهمان در یکی از محلات سنندج حین خرید و فروش اشیای تاریخی بازداشت شدند و از آن‌ها ۴۰۰ قلم شیء عتیقه شامل گردنبند، سکه و سرنیزه به‌دست آمد.

طالب‌نیا این آثار کشف‌شده را متعلق به دوره‌های اشکانی، ساسانی، اسلامی و هزاره پیش از میلاد عنوان کرد و گفت:متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

سرپرست میراث‌ فرهنگی کردستان با قدردانی از همکاری پلیس استان و یگان حفاظت میراث‌ فرهنگی، بر اهمیت مقابله با قاچاق اشیای تاریخی تأکید کرد و افزود: حفاظت از میراث فرهنگی به‌عنوان سرمایه هویتی مردم کردستان، نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و حساسیت عمومی است.

