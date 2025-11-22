خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۴۰۰ قطعه عتیقه از دوره‌های اشکانی تا هزاره پیش از میلاد از قاچاقچیان در کردستان

کشف ۴۰۰ قطعه عتیقه از دوره‌های اشکانی تا هزاره پیش از میلاد از قاچاقچیان در کردستان
کد خبر : 1717741
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی کردستان از دستگیری دو نفر از عوامل خرید و فروش اشیای تاریخی در سنندج و کشف ۴۰۰ قلم شیء تاریخی متعلق به دوره‌های اشکانی، ساسانی، اسلامی و هزاره پیش از میلاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پویا طالب‌نیا،در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد:با تلاش و اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی سنندج و همکاری یگان حفاظت میراث‌ فرهنگی، ۲نفر که در زمینه خرید و فروش اشیای تاریخی فعالیت داشتند شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌ شده با مراجع قضائی افزود:متهمان در یکی از محلات سنندج حین خرید و فروش اشیای تاریخی بازداشت شدند و از آن‌ها ۴۰۰ قلم شیء عتیقه شامل گردنبند، سکه و سرنیزه به‌دست آمد.

طالب‌نیا این آثار کشف‌شده را متعلق به دوره‌های اشکانی، ساسانی، اسلامی و هزاره پیش از میلاد عنوان کرد و گفت:متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

سرپرست میراث‌ فرهنگی کردستان با قدردانی از همکاری پلیس استان و یگان حفاظت میراث‌ فرهنگی، بر اهمیت مقابله با قاچاق اشیای تاریخی تأکید کرد و افزود: حفاظت از میراث فرهنگی به‌عنوان سرمایه هویتی مردم کردستان، نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و حساسیت عمومی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب