به گزارش ایلنا، هاجر عسکری هدف از این بازدید‌ها را «تقویت پیوند میان نشست‌های علمی و تجربه می‌دانی» عنوان کرد و گفت: حضور چهره‌های برجسته ایران‌شناسی در شیراز و مواجهه مستقیم آنان با میراث ملموس و ناملموس شهر، فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی شیراز در سطح جهانی است.

عسکری گفت: این رویداد نه‌تنها امکان شناخت عمیق‌تر معماری منسجم، هویت تاریخی و غنای ادبی شیراز را فراهم می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های تحقیقاتی و توجه بیشتر مراکز علمی بین‌المللی به بافت تاریخی شهر است.

وی با اشاره به اهمیت ثبت و حفاظت از بافت تاریخی شیراز افزود: بهره‌گیری از دیدگاه‌های تازه و تخصصی ایران‌شناسان می‌تواند در تصمیم‌سازی‌های علمی و مدیریتی نقش مهمی ایفا کند.

وی تأکید کرد که استمرار چنین برنامه‌هایی موجب برجسته‌تر شدن جایگاه شیراز در مطالعات ایران‌شناسی شده و بازنمایی علمی و رسانه‌ای دقیق‌تری از چهره فرهنگی این شهر ارائه می‌دهد.

رئیس اداره میراث فرهنگی شیراز ابراز‌امیدواری کرد: نتایج این بازدید‌ها به تقویت جایگاه بین‌المللی شیراز و افزایش حمایت‌های علمی برای حفاظت از میراث ارزشمند این شهر منجر شود.

این برنامه که با همراهی اداره میراث فرهنگی شهرستان شیراز برگزار شد، شامل بازدید از مسجد و خانه نصیرالملک، بافت تاریخی و آرامگاه‌های حافظ و سعدی بود.

انتهای پیام/