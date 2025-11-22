خبرگزاری کار ایران
بازدید پژوهشگران بین‌المللی ایران‌شناسی از میراث تاریخی شیراز

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان شیراز گفت: هم‌زمان با برگزاری اجلاس بین‌المللی ایران‌شناسی، گروهی از پژوهشگران و استادان برجسته ایرانی و خارجی از شاخص‌ترین بنا‌ها و جلوه‌های میراث تاریخی و فرهنگی شیراز بازدید کردند.

به گزارش ایلنا، هاجر عسکری هدف از این بازدید‌ها را «تقویت پیوند میان نشست‌های علمی و تجربه می‌دانی» عنوان کرد و گفت: حضور چهره‌های برجسته ایران‌شناسی در شیراز و مواجهه مستقیم آنان با میراث ملموس و ناملموس شهر، فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی شیراز در سطح جهانی است. 

عسکری گفت: این رویداد نه‌تنها امکان شناخت عمیق‌تر معماری منسجم، هویت تاریخی و غنای ادبی شیراز را فراهم می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های تحقیقاتی و توجه بیشتر مراکز علمی بین‌المللی به بافت تاریخی شهر است.

وی  با اشاره به اهمیت ثبت و حفاظت از بافت تاریخی شیراز افزود: بهره‌گیری از دیدگاه‌های تازه و تخصصی ایران‌شناسان می‌تواند در تصمیم‌سازی‌های علمی و مدیریتی نقش مهمی ایفا کند.

 وی تأکید کرد که استمرار چنین برنامه‌هایی موجب برجسته‌تر شدن جایگاه شیراز در مطالعات ایران‌شناسی شده و بازنمایی علمی و رسانه‌ای دقیق‌تری از چهره فرهنگی این شهر ارائه می‌دهد. 

رئیس اداره میراث فرهنگی شیراز ابراز‌امیدواری کرد: نتایج این بازدید‌ها به تقویت جایگاه بین‌المللی شیراز و افزایش حمایت‌های علمی برای حفاظت از میراث ارزشمند این شهر منجر شود. 

این برنامه که با همراهی اداره میراث فرهنگی شهرستان شیراز برگزار شد، شامل بازدید از مسجد و خانه نصیرالملک، بافت تاریخی و آرامگاه‌های حافظ و سعدی بود.

