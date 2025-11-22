مدیر امور سینمایی استان قزوین خبر داد:
عروسک یوز مهمان قزوینیها در سینما بهمن
مدیر امور سینمایی استان قزوین گفت: عروسک یوز از سهشنبه الی جمعه هفته پیشرو مهمان سینما بهمن قزوین خواهد بود.
به گزارش ایلنا از قزوین، میلاد حبیبی با اشاره به استقبال بینظیر کودکان قزوینی از پویانمایی «یوز» اظهار کرد: از ابتدای اکران پویانمایی ایرانی یوز تاکنون استقبال خوبی از سوی شهروندان قزوینی به خصوص کودکان صورت گرفته است و کودکان با خانواده به تماشای این اثر ارزشمند ایرانی نشستهاند.
وی افزود: به مناسبت روز جهانی کودک در روز پنجشنبه میزبان عروسک یوز در شهر قزوین بودیم که در نخستین ساعات آغاز بلیتفروشی، ظرفیت سالن تکمیل شد و همین استقبال بیسابقه، مسئولان سینما را بر آن داشت تا برای پاسخگویی به تقاضای خانوادهها، دو سانس جدید برای این انیمیشن اضافه کنند.
حبیبی ادامه داد: حضور عروسک «یوز» و امکان عکسبرداری کودکان با این شخصیت، حالوهوای متفاوتی به این اکران ویژه بخشیده بود.
مدیر امور سینمایی بهمن سبز استان قزوین بیان کرد: هدف از این برنامه ایجاد لحظاتی شاد و خاطرهانگیز برای نسل کودک و نوجوان و تقویت ارتباط آنان با آثار فرهنگی و هنری ایرانی است.
وی خاطرنشان کرد: اکران انیمیشن «یوز» همچنان در سینما بهمن ادامه داشته و عروسک یوز از روز سه شنبه تا جمعه مصادف با چهارم الی هفتم آذرماه در سینما بهمن حضور دارد و خانوادهها میتوانند برای تماشای این اثر و حضور در سانسهای اضافهشده اقدام کنند.