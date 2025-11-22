به گزارش ایلنا از قزوین، میلاد حبیبی با اشاره به استقبال بی‌نظیر کودکان قزوینی از پویانمایی «یوز» اظهار کرد: از ابتدای اکران پویانمایی ایرانی یوز تاکنون استقبال خوبی از سوی شهروندان قزوینی به خصوص کودکان صورت گرفته است و کودکان با خانواده به تماشای این اثر ارزشمند ایرانی نشسته‌اند.

وی افزود: به مناسبت روز جهانی کودک در روز پنجشنبه میزبان عروسک یوز در شهر قزوین بودیم که در نخستین ساعات آغاز بلیت‌فروشی، ظرفیت سالن تکمیل شد و همین استقبال بی‌سابقه، مسئولان سینما را بر آن داشت تا برای پاسخ‌گویی به تقاضای خانواده‌ها، دو سانس جدید برای این انیمیشن اضافه کنند.

حبیبی ادامه داد: حضور عروسک «یوز» و امکان عکس‌برداری کودکان با این شخصیت، حال‌وهوای متفاوتی به این اکران ویژه بخشیده بود.

مدیر امور سینمایی بهمن سبز استان قزوین بیان کرد: هدف از این برنامه ایجاد لحظاتی شاد و خاطره‌انگیز برای نسل کودک و نوجوان و تقویت ارتباط آنان با آثار فرهنگی و هنری ایرانی است.

وی خاطرنشان کرد: اکران انیمیشن «یوز» همچنان در سینما بهمن ادامه داشته و عروسک یوز از روز سه شنبه تا جمعه مصادف با چهارم الی هفتم آذرماه در سینما بهمن حضور دارد و خانواده‌ها می‌توانند برای تماشای این اثر و حضور در سانس‌های اضافه‌شده اقدام کنند.

