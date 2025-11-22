شهردار شیراز:
ادامه راه شهدا چیزی جز خدمت بیمنت به مردم نیست/ پروژههای بزرگ در چهار ماه آینده افتتاح میشود
شهردار شیراز گفت: سال ۱۴۰۴ با شواهد و مستندات موجود، سالی متفاوت برای شهر شیراز خواهد بود و پروژههای مهمی تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد که چهره شهر را متحول خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی امروز یکم آذر در مراسم آیین استقبال و تشییع شهید گمنام بمناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با تأکید بر اینکه خدمت بیمنت به مردم مهمترین وظیفه کارکنان شهرداری و ادامه واقعی راه شهداست، از برگزاری برنامههای ویژه هفته بسیج و دفن دو شهید گمنام در سوم آذر خبر داد.
اسدی با اشاره به اینکه چهار سال پیاپی ساختمان شهرداری شیراز، مزین به نام شهید سلیمانی، میزبان مراسم باشکوه و معنوی تشییع شهدا بوده است، گفت: این اتفاق تصادفی نیست و توفیق میزبانی شهدا هر سال فراهم شده است.
وی تأکید کرد: تابوت شهید گمنام که امروز تشییع میشود با پرچم ایران مزین شده که نماد عزت، شرافت، پایداری و غیرت است و این شهید مظلوم و غریب، هرچند خانوادهاش حضور ندارند، اما طبق آیه قرآن زنده است و نزد خدا روزی دارد و امروز ناظر بر عملکرد همه ماست.
اسدی ادامه داد: وظیفه ما ادامه راه شهداست و این ادامه مسیر چیزی جز خدمت به مردم نیست. کارکنان شهرداری که در پروژههای عمرانی، ساخت زیرگذرها، سالنها، مترو و فعالیتهای فرهنگی، ورزشی، گردشگری و خدمات شهری تلاش میکنند، در واقع راه شهدا را دنبال میکنند.
شهردار شیراز یادآور شد: شهرداری شأنی جز خدمت بیواسطه و بیمنت به مردم ندارد و به این خدمت افتخار میکند.
وی همچنین به حضور مدیران شهرداری در مصلای نماز جمعه، برپایی میز خدمت باشکوه و پاسخگویی مستقیم به مردم در هفته بسیج اشاره کرد.
اسدی در ادامه زمانبندی برنامهها تا پنجم آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین را تشریح کرد و افزود: سوم آذرماه، همزمان با شهادت حضرت زهرا(س)، دو شهید گمنام در اماکنی که شهرداری تدارک دیده دفن خواهند شد.
وی یادآور شد: سال گذشته دفن شهدا در باغ جنت و در سالهای قبل در پارک دراک، پارک نماز و ارغوان انجام شده و این مکانها به زیارتگاه مردم و گردشگران تبدیل شده است.
تأکید بر تقویت «میل به رفتن» و الهام از مکتب فاطمی و فرهنگ شهادت
رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل بیت (ع) نیز در اینمراسم و در جوار پیکر شهید گمنام، بزرگترین پیام این حضور را تقویت «میل به رفتن» و دور شدن از دلبستگیهای دنیوی دانست و تأکید کرد: در مکتب فاطمی، فرهنگ بسیج و سیره شهدا، نسخه بیبدیلی برای عفاف، صبر، ایثار و عبور از دنیا نهفته است.
محمدرضا هاجری با اشاره به اینکه تربت شهدا دارالشفاست و همنشینی با آنان دل و جان انسان را متحول میکند، خاطرنشان کرد: بزرگترین چالش امروز، غلبه میل به ماندن بر میل به رفتن است؛ موضوعی که ریشه بسیاری از لغزشها و آسیبهای اخلاقی و اجتماعی محسوب میشود.
هاجری با اشاره به توصیف پیامبر اسلام نسبت به حضرت فاطمه زهرا(س) که فرمودند «فاطمه گل من است و هرگاه بوی بهشت را بخواهم او را میبوسم»، افزود: شهدا نیز چون فاطمیاند، بوی بهشت میدهند و اجتماع امروز در کنار گلهای فاطمی، گل شهید و در هفته بسیج، مدرسه عشق و لشکر مخلص خدا معنا پیدا میکند.
وی گفت: تربت شهدا مایه آرامش و شفا و منشأ عزت و غرور است و سیره فاطمی نسخه بیبدیل عفاف و حجاب در عالم امروز است.
عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: سفارش دین به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای آن است که دلبستگی انسان به دنیا کاهش یابد.
هاجری با بیان اینکه در مکتب امام سجاد (ع)، مرگ پلی است که انسان تنها از آن عبور میکند، افزود: اگر کنار شهید بایستیم و عکس یادگاری بگیریم اما در عمل خلاف راه او رفتار کنیم، فردای قیامت باید بیشتر پاسخگو باشیم.
وی ادامه داد: در روایات آمده: «بمیرید قبل از اینکه بمیرانند»؛ یعنی پیش از فرا رسیدن مرگ، باید خود را آماده کرد و قبل از آنکه انسان را وزن کنند، باید خود را وزن کرد و به حساب نفس رسید قبل از آنکه به حساب انسان برسند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل بیت (ع) با اشاره به اینکه اشتغال به دنیا و آرزوهای طولانی انسان را مشغول میکند، گفت: مرگ یقه انسان را میگیرد و صندوق عمل، تنها ذخیره ماست.
عضو شورای شهر افزود: پاکی شهدا دارالشفاست و این ساختمان نیز به برکت شهدا و سیره فاطمی بیمه خواهد بود و خیر و برکت کوثری در آن جاری میشود.
وی تقویت باور به گذر از دنیا را عامل آرامش و کاهش مشکلات دانست و اظهار کرد: افزایش میل به ماندن، انسان را به استفاده از هر شیوه و روشی برای باقی ماندن وامیدارد و نتیجه آن ترور شخصیت افراد است.
هاجری در پایان از زحمات حوزه بسیج شهرداری شیراز بهویژه در ۴ سال اخیر قدردانی کرد و گفت: عطر شهدا آرامبخش دلهاست و امیدواریم با همنشینی با شهدا، بوی گل آنان را به جان بگیریم.