سرپرست سازمان آتشنشانی کرج:
یک گزارش دقیق میتواند جان یک انسان را نجات دهد
سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با تأکید بر اینکه نخستین اطلاعات عملیاتهای امدادی از تماسهای مردمی به دست میآید، گفت: دقت شهروندان در اعلام حادثه نقش تعیینکنندهای در سرعت و موفقیت ماموریتها دارد.
به گزارش ایلنا از البرز، جابر خوشگرد، سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج، با اشاره به اهمیت تماسهای مردمی در لحظات اولیه وقوع حادثه اظهار کرد: عملیاتهای آتشنشانی بر پایه سرعت، دقت و هماهنگی انجام میشود و اولین دادههایی که نیروهای امدادی دریافت میکنند، از سوی شهروندان است.
وی گفت: نجات جان شهروندان وابستگی زیادی به همکاری صحیح مردم با نیروهای امدادی دارد. هرچه اطلاعات اولیه دقیقتر و کاملتر باشد، تصمیمگیری، اعزام نیروها و اجرای عملیات با سرعت و اثربخشی بیشتری صورت میگیرد.
سرپرست سازمان آتشنشانی با اشاره به ضرورت ارتقای فرهنگ گزارشدهی صحیح هنگام تماس با سامانه ۱۲۵، پنج نکته اصلی را برای اعلام درست حادثه ضروری دانست.
این مسئول، ادامه داد: خونسردی در لحظه حادثه: آرامش، امکان ارائه اطلاعات روشن و دقیق را فراهم میکند. شرح کامل نوع حادثه: شهروندان باید توضیح دهند چه رخ داده و آیا افراد در معرض خطر هستند یا خیر.
وی افزود: اعلام آدرس دقیق و مرحلهبهمرحله: ذکر خیابان، کوچه، پلاک و نشانههای نزدیک برای هدایت سریع نیروهای عملیاتی ضروری است.
خوشگرد افزود: عدم توقف و تجمع در محل: تجمع مردم مسیر امدادرسانی را مسدود و کار نیروهای آتشنشانی را مختل میکند. خودداری از فیلمبرداری: انتشار تصاویر نهتنها روند عملیات را مختل کرده بلکه خطرات بیشتری برای امدادگران ایجاد میکند.
وی در پایان تأکید کرد: یک تماس صحیح میتواند آغازگر مسیر نجات باشد. رعایت این نکات به نیروهای آتشنشانی کمک میکند در سریعترین زمان ممکن به محل حادثه برسند و خدمترسانی مؤثر انجام دهند.