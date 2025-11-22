خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با مدیریت سازمان مشاغل شهری کرج انجام شد؛

شناسنامه‌دار شدن همه دکه‌های کرج/ وصول نزدیک به ۱۹ میلیارد تومان از بدهی دکه‌داران

شناسنامه‌دار شدن همه دکه‌های کرج/ وصول نزدیک به ۱۹ میلیارد تومان از بدهی دکه‌داران
کد خبر : 1717613
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست اداره ساماندهی مشاغل شهری شهرداری کرج از پایان فرآیند شناسنامه‌دار کردن تمامی کیوسک‌های سطح شهر، بازنگری دوره‌ای محل استقرار آن‌ها و وصول ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از بدهی ۳۱ میلیارد تومانی دکه‌داران طی دو ماه اخیر خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدجواد نیکی‌نژاد بنادکوکی، سرپرست اداره ساماندهی مشاغل شهری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری کرج با تشریح آخرین وضعیت مدیریت و نظارت بر کیوسک‌های خدماتی اطهار کرد: با اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن دکه‌ها، تمامی کیوسک‌های موجود در سطح شهر دارای کد QR شده‌اند و اطلاعات مربوط به بهره‌بردار، موقعیت جغرافیایی و وضعیت مجوز از طریق اسکن این کد قابل مشاهده است.

وی افزود: بازنگری موقعیت مکانی دکه‌ها هر ۱۰ تا ۲۰ روز و متناسب با حجم ترافیک، پروژه‌های عمرانی و وضعیت عبور و مرور انجام می‌شود تا از ایجاد گره‌های ترافیکی جلوگیری شده و ایمنی و آرامش شهروندان حفظ شود.

سرپرست اداره ساماندهی مشاغل شهری با بیان اینکه هرگونه جابه‌جایی کیوسک‌ها بر اساس مطالعات کارشناسی و طرح‌های توسعه شهری انجام می‌شود، توضیح داد: در سال‌های گذشته برخی دکه‌ها به‌صورت غیرمجاز جابه‌جا می‌شدند که این موضوع مشکلات نظارتی متعددی ایجاد می‌کرد. اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن کیوسک‌ها باعث افزایش شفافیت و کاهش تخلفات شده است.

نیکی‌نژاد با اشاره به مصوبه سال ۱۳۸۲ شورای شهر مبنی بر توقف صدور مجوز کیوسک‌های جدید گفت: در آن زمان ۳۲۲ کیوسک فعال بود که دو واحد جمع‌آوری شد و اکنون ۳۲۰ کیوسک دارای مجوز رسمی در کرج فعالیت می‌کنند و مجازند تا ساعت ۱۲ شب خدمات ارائه دهند.

وی همچنین از تعامل مثبت با اتحادیه دکه‌داران خبر داد و افزود: با توافق صورت‌گرفته، طرح واحدی برای طراحی ظاهر تمام کیوسک‌ها تهیه می‌شود تا دکه‌ها فاقد زائده و اضافه‌سازی بوده و نظم و هماهنگی بیشتری در منظر شهری ایجاد شود.

سرپرست اداره ساماندهی مشاغل شهری در بخش دیگری از سخنان خود به تعیین تکلیف بدهی‌های دکه‌داران اشاره کرد و اظهار داشت: بهره‌برداران دکه‌ها در مجموع ۳۱ میلیارد تومان بدهی معوق داشتند که با پیگیری‌های مستمر، در دو ماه گذشته ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از این رقم وصول شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با ادامه روند موجود، تا پایان سال تمامی بدهی‌ها تسویه شود و منابع حاصل از آن به ارتقای خدمات و توسعه زیرساخت‌های شهری اختصاص یابد.

نیکی‌نژاد در پایان تأکید کرد: هدف ما محدود کردن فعالیت‌ها نیست؛ بلکه ایجاد نظم، شفافیت و مدیریت مؤثر برای بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان و حمایت هم‌زمان از بهره‌برداران است. دکه‌ها بخش مهمی از شبکه خدمات شهری هستند و رعایت استانداردهای لازم، حقوق عمومی مردم و منافع بهره‌برداران باید به‌طور همزمان تأمین شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب