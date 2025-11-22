خبرگزاری کار ایران
افزایش ۳۳ درصدی پرداخت مالیات در گیلان در نیمه نخست امسال

افزایش ۳۳ درصدی پرداخت مالیات در گیلان در نیمه نخست امسال
مدیرکل امور مالیاتی گیلان از پرداخت بیش از ۳۹۴ میلیارد تومان مالیات، نیمه نخست امسال در پی توسعه هوشمندسازی و تقویت پایش داده‌محور از سوی مودیان در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، مدیرکل امور مالیاتی گیلان گفت: در پی اتصال سامانه‌های مالیاتی، تحلیل داده و پایش هوشمند فعالیت‌های اقتصادی برای جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، از ابتدای امسال تا پایان شهریور، مودیان گیلانی ۳۹۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۳ درصد افزایش دارد.

حسن صیاد زمردی از افزایش ۳۵ درصدی شناسایی مودیان بدون اعتبار امسال در گیلان خبر داد و افزود: همچنین در این مدت ۲۰۲ مورد مشکوک به فرار مالیاتی در استان گزارش شد که نقش مهمی در تکمیل جریان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی دارد.

وی با تأکید بر اینکه هوشمندسازی فعالیت‌های اقتصادی موجب شفافیت بیشتر وصولی‌ها و کاهش تخلفات و فرار مالیاتی در گیلان شده است گفت: هرچه تحلیل داده‌ها و پایش الکترونیکی وصولی‌ها تقویت شود، امکان تشخیص سریع‌تر و جلوگیری از فعالیت‌های غیرشفاف فراهم خواهد شد تا فضای اقتصادی سالم ایجاد و عدالت مالیاتی اجرا شود.

صیاد زمردی افزود: توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازی نظام مالیاتی در گیلان همگام با سیاست‌های ملی با جدیت ادامه دارد.

