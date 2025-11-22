محل تولید و نگهداری اقلام غذایی غیر بهداشتی و غیرمجاز در شیراز لو رفت

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی گزارش های مردی مبنی بر بسته بندی و فروش اقلام غذایی غیر بهداشتی در یک انبار، بلافاصله ماموران کلانتری ۱۴ مدرس شیراز بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند در بازرسی از آن محل، ۲۵ هزار بسته انواع لواشک و آلوچه، مغز بادام و تخمه، آبنات، شکر، رنگ خوراکی شیمیایی و ۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فله‌ای که به صورت غیربهداشتی و غیرمجاز بسته بندی شده بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این خصوص یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ زراعتیان با هشدار به کسانی که امنیت غذایی مردم را به خطر می‌اندازند از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

انتهای پیام/