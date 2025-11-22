خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی شیراز خبرداد؛

محل تولید و نگهداری اقلام غذایی غیر بهداشتی و غیرمجاز در شیراز لو رفت

محل تولید و نگهداری اقلام غذایی غیر بهداشتی و غیرمجاز در شیراز لو رفت
کد خبر : 1717577
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شیراز از کشف محل تولید و نگهداری اقلام غذایی غیر بهداشتی و غیرمجاز در یک انبار در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی گزارش های مردی مبنی بر بسته بندی و فروش اقلام غذایی غیر بهداشتی در یک انبار، بلافاصله ماموران کلانتری ۱۴ مدرس شیراز بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند در بازرسی از آن محل، ۲۵ هزار بسته انواع لواشک و آلوچه، مغز بادام و تخمه، آبنات، شکر، رنگ خوراکی شیمیایی و ۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فله‌ای که به صورت غیربهداشتی و غیرمجاز بسته بندی شده بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این خصوص یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ زراعتیان با هشدار به کسانی که امنیت غذایی مردم را به خطر می‌اندازند از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب