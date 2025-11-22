به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا اصغری، در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به تداوم کم‌آبی و خشکسالی در استان گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مبتنی بر انرژی خورشیدی می‌تواند گامی اساسی در توسعه کشاورزی پایدار و کاهش وابستگی به منابع آب زیرزمینی باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰ هکتار گلخانه در استان فعال است، افزود: با وجود فاصله زیاد تا تحقق برنامه احداث دو هزار هکتار گلخانه، رفع مشکلات تأمین آب و برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر زمینه سرعت‌بخشی به این هدف را فراهم می‌کند.

اصغری ویژگی برجسته این فناوری را خودتأمینی آب و برق واحدهای گلخانه‌ای دانست و ادامه داد: در این سیستم، بخار آب از اتمسفر جذب شده و دوباره به چرخه تولید بازمی‌گردد و نیاز آبی گلخانه‌ها تأمین می‌شود؛ فناوری‌ای که از جدیدترین تکنولوژی‌های روز دنیا محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین مزایای این طرح، نقش آن در احیای دریاچه ارومیه است؛ چراکه با جلوگیری از برداشت آب‌های زیرزمینی و اختصاص این منابع به دریاچه، و همچنین بازگشت بخار آب به چرخه، اثرات مثبت قابل توجهی بر احیای آن خواهد داشت.

به گفته وی، از این پس واحدهای گلخانه‌ای بدون نیاز به شبکه سراسری برق و تخصیص آب فعالیت خواهند کرد و هزینه‌های بلندمدت این روش نیز کمتر از خرید آب و برق دولتی است.

