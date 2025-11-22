به گزارش ایلنا، شاهرخ جهانشاهی روز شنبه در نشست مدیریت بحران شهرستان نوشهر با اشاره به گرمای هوا و کمبود بارندگی در شمال کشور، اظهار کرد: به‌دنبال افزایش چشمگیر دما و هشدارهای ستاد مدیریت بحران درخصوص بالا رفتن احتمال آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع، لازم است تدابیر لازم اندیشیده شود.

وی در این راستا دستورات ویژه‌ای را به تمامی دهیاران ابلاغ کرد که تمام مسیرهای منتهی به جنگل‌ها تا اطلاع ثانوی مسدود شود.

به گفته جهانشاهی، دهیاران موظف‌اند تمام راه‌های ورودی به مناطق جنگلی را به‌صورت کامل مسدود کنند تا از ورود افراد و خودروهای غیرضروری جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: گشت‌های نظارتی در ساعات اوج گرما افزایش یافته و کوچک‌ترین نشانه‌های دود یا حریق بلافاصله گزارش و پیگیری شود.

فرماندار شهرستان نوشهر تصریح کرد: صفر تا صد پیگیری این موضوع مستقیماً برعهده شخص دهیار بوده و در صورت اهمال کاری، برخورد قانونی و اداری با متخلفان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این اقدام با هدف پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار، حفاظت از منابع طبیعی و کاهش ریسک آتش‌سوزی در روزهای گرم پیش‌رو اتخاذ شده است.

انتهای پیام/