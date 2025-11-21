به گزارش ایلنا از خوزستان، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان با توجه به افزایش آلاینده‌ها و تشدید شرایط ناسالم جوی، از غیرحضوری شدن فعالیت مدارس و دانشگاه‌های پنج شهرستان خبر داد.

بر اساس این تصمیم، مدارس و مراکز آموزش عالی شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی، حمیدیه و شوشتر در روزهای شنبه و یکشنبه، ۱ و ۲ آذرماه به شکل غیرحضوری فعالیت می‌کنند.

